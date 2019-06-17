نموذج اجابة امتحان الأحياء للثانوية العامة اليوم الاثنين 17-6-2019 نظام البوكليت

من المقرر أن طلاب الثانوية العامة قاموا بتأدية امتحان الأحياء اليوم الاثنين ، بإجمالي عدد 269 ألفاً و104 طالباً، بينما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية “الديناميكا” بإجمالي عدد 117 ألف و331 طالبًا وطالبة، ويبدأ الامتحان في التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وفي المقابل يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة “الفلسفة والمنطق”، بإجمالي عدد 255 ألف و194 طالبًا وطالبة، ويبدأ الامتحان في التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

فيما قامت صفحات الغش يدعون بتسريبهم الامتحان أيضاً، وذلك لإحباط وزارة التربية ، بينما قامت الوزارة بنفي الخبر مؤكدة على عدم وجود أي مشاكل أو تسريبات حول الامتحانات التي بدأت في 8 يونيو، والتي ستنتهي 3 يوليو.

حل امتحان الأحياء 2019

ونحن سنقوم من خلال ذلك التقرير برفع حل امتحان الأحياء ثانوية عامة 2019، بعد أن ينتهى جميع الطلاب من تأدية الامتحان والانتهاء من اللجان، وذلك لكي يقوم الطالب بمراجعة حله والاطمئنان على دراجاته، وذلك بعد شكوي الطلاب والطالبات من صعوبة امتحان الأحياء وتراودهم الكلام والشكوي عبر صفحات التواصل الاجتماعي

مواصفات ورقة امتحان الأحياء

– يتكون الامتحان من 45 سؤالاً .

-عدد صفحات البوكليت 28 صفحة.

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إجابة الأحياء النموذجية

سوف نقوم برفع جميع إجابات مادة الأحياء 2019 بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان، وذلك عبر تحديث تلك المقالة، لذا ضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم الحل فور رفعه.

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