نموذج اجابة امتحان الرياضة البحتة “التفاضل والتكامل” لطلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات

قام طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم السبت 29-6-2019، بأداء الامتحانات في مواد، الرياضة البحتة “التفاضل والتكامل”شعبة العلمي رياضيات، وعلم النفس والاجتماع “للشعبة الأدبية”، الجيولوجيا والعلوم البيئية “شعبة العلمي علوم”، وذلك من خلال 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، ومن خلال ذلك التقرير سوف نقوم برفع اجابات مادة التفاضل والتكامل لشعبة العلمي رياضيات، فتابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم الاجابات.

ويؤدي طلاب شعبة علمي رباضيات الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية عشر ظهراً ، مادة الرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل”، بإجمالي عدد 117 ألفاً و 71 طالباً وطالبة.

كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، بإجمالي عدد 253 ألفاً و 932 طالباً وطالبة، وذلك في نفس التوقيت.

كما قومون طلاب شعبة العلمي علوم، بتأدية الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالي عدد 266 ألفاً و 30 طالباً وطالبة، وقد انطلق الامتحان في تمام التاسعة صباحًا ويستمر 3 ساعات وحتى الثانية عشرة ظهراً.

وقد قام نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، خالد عبد الحكيم، بتخصيص الأرقام الأتية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وذلك للعمل على سرعة حل المشكلات، والتي من الموقع أن تحدث خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

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اجابة امتحان التفاضل والتكامل

لم ترفع الاجابة حتى الآن، ولكن سوف نقوم برفع الاجابة كاملةً فور انتهاء الطلاب من اللجان الامتحانية.

والجدير بالذكر أن خالد عبد الحكيم قام بنفي الأخبار المتادولة على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بشأن تدوال أسئلة الامتحان على صفحات الغش.