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نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية بوكليت الثانوية العامة 2019

كتب خديجة عبد اللهفي آخر تحديث

اجابات امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2019، و الذى بدأ فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو، حيث بدأ الامتحان فى جميع اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، و قد تم تداول الامتحان بعد أن مرت ثلاثون دقيقة من بداية الامتحان، و تناقلته العديد من صفحات الغش الإلكتروني التى تتواجد على موقع  “فيسبوك”، حيث تقدم للامتحان اليوم 620 ألفًا و782 طالب وطالبة، و كان عدد الطلاب الذين دخلوا امتحان اللغة الإنجليزية اللغة أولى  618 ألفًا و383 طالبًا وطالبة، بينما الطلاب الذين تقدموا لامتحان اللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، وتقدم لامتحان اللغة الألمانية 19 طالب وطالبة.

اجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2019

أعرب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة اليوم عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الانجليزية، و أكد الكثيرين أن امتحان الانجليزى كان فى متناول الكثيرين، و أن نسبة كبيرة من الأسئلة التى جاءت فى امتحان اليوم كانت متوقعة بسبة كبيرة، و الأسئلة من الكتاب المدرسى، هذا لا يمنع من وجود بعض حالات الغش فى اللجان.

نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية بوكليت الثانوية العامة 2019
| نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة
نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية بوكليت الثانوية العامة 2019
| نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة
نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية بوكليت الثانوية العامة 2019
اجابات نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

فى الساعات القليلة القادمة سوف تنشر وزارة التربيية و التعليم الاجابات النموذجية لامتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة 2019 الدور الأول.

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عن الكاتب

خديجة عبد الله

خديجة محمد عبدالله كاتبة صحفية درست فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية وحصلت على ليسانس الآداب قسم لغة انجليزىة ولدى خبرة كبيرة فى الكمبيوتر والانترنت و أعشق الكتابة الصحفية وتحرير الأخبار السياسية والفنية والرياضية وكتبت فى العديد من المواقع الاخبارية و أعمل حاليا فى موقع نجوم مصرية من اهم هواياتى القراءة والرسم وتصفح المواقع خاصة شبكات التواصل الاجتماعى وأجيد الترجمة الانجليزية وأحب قراءة الروايات الانجليزية.

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