نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية بوكليت الثانوية العامة 2019

اجابات امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2019، و الذى بدأ فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو، حيث بدأ الامتحان فى جميع اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، و قد تم تداول الامتحان بعد أن مرت ثلاثون دقيقة من بداية الامتحان، و تناقلته العديد من صفحات الغش الإلكتروني التى تتواجد على موقع “فيسبوك”، حيث تقدم للامتحان اليوم 620 ألفًا و782 طالب وطالبة، و كان عدد الطلاب الذين دخلوا امتحان اللغة الإنجليزية اللغة أولى 618 ألفًا و383 طالبًا وطالبة، بينما الطلاب الذين تقدموا لامتحان اللغة الفرنسية 2380 طالبًا وطالبة، وتقدم لامتحان اللغة الألمانية 19 طالب وطالبة.

اجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2019

أعرب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة اليوم عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الانجليزية، و أكد الكثيرين أن امتحان الانجليزى كان فى متناول الكثيرين، و أن نسبة كبيرة من الأسئلة التى جاءت فى امتحان اليوم كانت متوقعة بسبة كبيرة، و الأسئلة من الكتاب المدرسى، هذا لا يمنع من وجود بعض حالات الغش فى اللجان.

فى الساعات القليلة القادمة سوف تنشر وزارة التربيية و التعليم الاجابات النموذجية لامتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة 2019 الدور الأول.