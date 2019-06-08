نموذج اجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 | توزيع درجات مادة العربي 50 سؤالاً

سنضع لكم نموذج اجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 وتوزيع درجات جزئيات الامتحان الذي يتكون من 50 سؤالاً بمجموع درجات 80 درجة، حيث بدأت اليوم امتحانات الثانوية العامة السبت، بتسليم نموذج بوكليت امتحان اللغة العربية، والذي تزامن مع شائعات تسريب امتحان العربي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم خرجت بالتأكيد على نفي مزاعم تسريب امتحان العربي بعد تصريح خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

نموذج اجابة امتحان بوكليت اللغة العربية

يتضمن نموذج امتحان بوكليت اللغة العربية 50 سؤالاً في 28 صفحة، تم تقدير كافة درجات امتحان العربي مسبقاً من قبل لجنة مختصة، يمكنكم التعرف على توزيع درجات امتحان اللغة العربية من هنا، وانتشرت مزاعم صباح اليوم السبت بمجرد تسلم طلاب الثانوية العامة في التاسعة صباحاً حول تسريب امتحان اللغة العربية عبر بعض من صفحات الغش الإلكتروني، الأمر الذي واجهته وزارة التربية والتعليم برد حاسم حول كذب تلك الشائعات، والتأكيد على أن الامتحانات لم تسرب.

اجابة امتحان اللغة العربية

ويترقب 669,749 طالب وطالبة في جميع محافظات مصر منهم حوالي 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية “رياضيات” و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية “علوم”، نموذج إجابة امتحان اللغة العربية الذي سنضعه لكم بمجرد الحصول عليه بعد نهاية الامتحان مباشرة.