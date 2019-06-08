نموذج اجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 اليوم نظام البوكليت و اعرف توزيع درجات العربى

يتطلع طلاب الثانوية العامة الى معرفة نموذج اجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019، للتأكد من اجاباتهم هلى صحيحة أم لا، حيث بدات امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم السبت 8 يونيو 2019، و بدأت الامتحانات باللغة العربية فى التاسعة صباحاً، و كان مدة الامتحان ثلاث ساعات، و بالرغم من الأنباء التى وردت على صفحات النت عن تسريب امتحان العربي بعد ساعة من بداية الامتحان، الا أنه قد تم نفى هذه الأخبار تماماً.

نموذج اجابة امتحان اللغة العربية فى امتحانات الثانوية العامة 2019

بعد انتهاء امتحان اللغة العربية اليوم فى الثانوية العامة 2019، يبحث طلاب و طالبات الصف الثالث الثانوى عن اجابات نوذجية لامتحان اللغة العربية الذى يتكون من خمسين سؤال، فى التعبير و النصوص و الأدب و البلاغة و النحو و القصة، و سننشر لكم نموذج تم تصويره لاجابات امتحان اللغة العربية.

و سوف ننشر لكم جميع نماذج الاجابة التى ستظهر اليوم على مواقع الانترنت لكل طلاب الثانوية العامة.