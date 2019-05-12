نموذج امتحان البوكلت للثانوية العامة في مادة الجولوجيا

حيث اقترب موعد امتحانات الثانوية العامة، حيث بدأ طلاب الثانوية العامة في البحث عن نماذج للأسئلة والتعرف على شكل امتحان البوكليت حيث انه النظام الجديد الذي سيتم الامتحان عليه، كما قد قامت وزارة التربية والتعليم بالعرض لبعض النماذج التقريبية لشكل الامتحان ( البوكليت)، الذي سيكون في جميع المواد الدراسية، وذلك لكي يتدرب الطلاب على أداءها لخوض الامتحان، وعلي ذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، وسوف نعرض ايضاً عليكم نموذج البوكليت في امتحانات بعض مواد الامتحان، الجولوجيا.

ومن الواجب ايضاً ذكره أن امتحانات الثانوية العامة قد تم وضع جدول امتحاناتها، وذلك للقسمين العلمي والأدبي، لتبدأ في 8 يونيو وتنتهي في 3 يوليو 2019، على أن يبدأ تصحيح أوراق الامتحانات فور الانتهاء من كل مادة، وبعد أن يتم مراجعة النتائج، التي يتم سوف يتم اعتمادها جميعها من السيد وزير التربية والتعليم، حيث انه من المرجح انه سوف يتم الإعلان عنها بعد أسبوعين من انتهاء آخر مادة.

نموذج امتحان الجولوجيا

قامت وزارة التربية والتعليم مؤخراً بوضع النماذج لامتحانات الثانوية العامة وذلك لكافة المواد الدراسية، ومنها نموذج البوكليت في امتحان الجولوجيا والعلوم البيئية(هنا)، للقسم الأدبي، حيث سوف يبدأ بعرض لعدد كبير من الأسئلة وعدد صفحات الامتحان، وذلك كمثال تقريبي تجريبي لامتحان نهاية العام 2018-2019.