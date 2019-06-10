نموذج امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2019 بنظام البوكليت والاجابات عبر وزارة التربية والتعليم

تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة نماذج امتحانات بنظام البوكليت لكل المواد، وذلك لتدريب الطلاب على طريقة وشكل الامتحان بالنظام الجديد الذي يحد من ظاهرة الغش وتساعد الوزارة الطلاب بنشر النماذج الهامة للطلاب عبر موقع وزارة والتعليم، وقد انهى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية وامتحان الاقتصاد والاحصاء ويستعدون لامتحان اللغة الانجليزية للشعبة العلمية والأدبية.

نموذج امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

تطرح وزارة التربية والتعليم نموذج امتحان اللغة الانجليزية مع الاجابات عبر موقع وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب على الامتحان قبل الذهاب للاختبار الحقيقي للشعبة العملية والأدبية، ويمكنكم الأن تحميل نموذج امتحان اللغة الانجليزيةـ، وبعد تحميل الملف pdf يمكنك الاضطلاع على الأسئلة واختبار نفسك قبل خوض الاختبار الحقيقي.

موقع وزارة التربية والتعليم

يقدم موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب نماذج امتحانات المواد الدراسية للتدريب على نظام البوكليت قبل الخضوع للامتحان الحقيقي لمساعدة الطلاب على فهم طبيعة الامتحان بالطريقة التي تحد من الغش وتقييم الطلاب جيداً قبل الالتحاق بالمرحلة الجامعية واليكم نماذج امتحانات المواد الدراسية

النموذج الثاني

ويتم الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة في 3/7/2019 للشعبة العلمية والأدبية والتي بدأت في 8/6/2019.