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نموذج امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2019 بنظام البوكليت والاجابات عبر وزارة التربية والتعليم

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
نموذج امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2019 بنظام البوكليت والاجابات عبر وزارة التربية والتعليم

تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة نماذج امتحانات بنظام البوكليت لكل المواد، وذلك لتدريب الطلاب على طريقة وشكل الامتحان بالنظام الجديد الذي يحد من ظاهرة الغش وتساعد الوزارة الطلاب بنشر النماذج الهامة للطلاب عبر موقع وزارة والتعليم، وقد انهى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية وامتحان الاقتصاد والاحصاء ويستعدون لامتحان اللغة الانجليزية للشعبة العلمية والأدبية.

نموذج امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

تطرح وزارة التربية والتعليم نموذج امتحان اللغة الانجليزية مع الاجابات عبر موقع وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب على الامتحان قبل الذهاب للاختبار الحقيقي للشعبة العملية والأدبية، ويمكنكم الأن تحميل نموذج  امتحان اللغة الانجليزيةـ، وبعد تحميل الملف pdf يمكنك الاضطلاع على الأسئلة واختبار نفسك قبل خوض الاختبار الحقيقي.

موقع وزارة التربية والتعليم

يقدم موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب نماذج امتحانات المواد الدراسية للتدريب على نظام البوكليت قبل الخضوع للامتحان الحقيقي لمساعدة الطلاب على فهم طبيعة الامتحان بالطريقة التي تحد من الغش وتقييم الطلاب جيداً قبل الالتحاق بالمرحلة الجامعية واليكم نماذج امتحانات المواد الدراسية

النموذج الثاني

المادة الدراسية المادة الدراسية المادة الدراسية المادة الدراسية
الاستاتيكا – عربي الفيزياء – انجليزي التربية الوطنية اللغة العربية
الاستاتيكا – انجليزي الفيزياء – فرنسي علم النفس – عربي التربية الدينية الإسلامية
الاستاتيكا – فرنسي الفيزياء – ألماني الفيزياء – عربي التربية الدينية المسيحية
الاستاتيكا – الماني الجبر والهندسة الفراغية – عربي الفلسفة والمنطق – عربي اللغة الإنجليزية – لغة أولى
الأحياء – عربي الجبر والهندسة الفراغية -انجليزي الديناميكا – ألماني اللغة الانجليزية – لغة ثانية
الأحياء – انجليزي الجبر والهندسة الفراغية – فرنسي الإحصاء – عربي اللغة الفرنسية – لغة أولى
الأحياء – فرنسي الجبر والهندسة الفراغية – ألماني الإحصاء – انجليزي اللغة الفرنسية – لغة ثانية
الأحياء – ألماني التفاضل والتكامل – عربي الإحصاء – فرنسي اللغة الألمانية – لغة أولي
الكيمياء – عربي التفاضل والتكامل – انجليزي الإحصاء – ألمانى اللغة الألمانية – لغة ثانية
الكيمياء – انجليزي التفاضل والتكامل  – فرنسي الجيولوجيا – عربي اللغة الايطالية – لغة ثانية
الكيمياء – فرنسي التفاضل والتكامل – ألماني الجيولوجيا – انجليزي اللغة الاسبانية – لغة ثانية
الكيمياء – ألماني الديناميكا – عربي الجيولوجيا – فرنسي اللغة الصينية – لغة ثانية 1
الجغرافيا – عربي  الديناميكا – انجليزي الجيولوجيا – ألماني الاقتصاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الديناميكا – الفرنسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ
ويتم الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة في 3/7/2019 للشعبة العلمية والأدبية والتي بدأت في 8/6/2019.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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