نموذج بحث السياحة للصف الخامس الابتدائي والخطوات المطلوبة لعمله

أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ بضعة أسابيع عن إلغاء الامتحانات الخاصة بصفوف النقل وكذلك الصف الثالث الإعدادي، وذلك لصعوبة عمل الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم استبدال الامتحانات ببحث يقوم الطالب بعمله وتحميله على منصة إدمودو، وسوف نقوم معكم بعرض نموذج بحث السياحة للصف الخامس الابتدائي، ليكون نموذج استرشاديا للبحث المطلوب.

بحث السياحة للصف الخامس الابتدائي

يتضمن مشروع البحث الخاص بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي عن السياحة عددا من العناصر الاسترشادية التي قامت الوزارة بوضعها وهي

* أنواع السياحة الموجودة في مصر.

* أهم مقومات السياحة في مصر.

* يقوم الطالب بتخيل أنه أحد المسئولين عن الأماكن السياحية الموجودة في مصر ويقوم بحساب عدد زائري المكان خلال فصلي الصيف والشتاء، مع توضيح سبب زيادة أو نقصان الأعداد والمقارنة بينهما.

أنواع السياحة في مصر

يوجد أكثر من عامل يتم من خلاله تحديد نوع السياحة نذكر منها:

1- حسب عدد الأفراد: حيث يتم تقسيم السياحة إلى سياحة فردية ” تكون لفرد واحد أو عائلة واحدة” وسياحة جماعية ” مجموعة كبيرة من الأفراد”.

2- حسب وسيلة الانتقال: يتم تقسيمها إلى سياحة برية ” يتم الانتقال فيها بواسطة السيارات والسكك الحديدية” وسياحة بحرية ” يتم الانتقال فيها من خلال السفن والبواخر” والسياحة الجوية ” يتم الانتقال فيها عن طريق الطائرات”

3- حسب المكان: هناك سياحة داخلية ” داخل حدود الدولة” وسياحة خارجية.

4- حسب الغرض منها: هناك سياحة ترفيهية وسياحة علاجية وسياحة دينية وسياحة ثقافية.

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مقومات السياحة في مصر

تتمتع مصر بالعديد من المقومات التي جعلتها من أولى الدولة التي يقصدها السياح حول العالم منها

– طقس مصر الممتاز فهو حار صيفا ومعتدل شتاءا.

-مصر بها أكثر من ثلث آثار العالم في منطقة الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى وجود العديد المتاحف التي تضم آثارا فرعونية رائعة مثل المتحف المصري الكبير .

-يوجد بمصر أماكن كثيرة للعلاج مثل واحة سيوة.

-يوجد أماكن للسياحة الثقافية مثل دار الأوبرا المصرية.

بحث السياحة

أما بالنسبة للجزء الخاص بالرياضيات فيقوم الطالب بافتراض أرقام من خلال دراسته والمقارنة بينها مع القيام بتوضيح أسباب زيادة أو نقصان أعداد السائحين في أحد فصول السنة من وجهة نظره.