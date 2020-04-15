نموذج مشروع بحثي عن الطاقة للصف السادس الابتدائي .. من موقع وزارة التربية والتعليم

بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة قرارات منها تعليق الدراسة في جميع مدارس الجمهورية لكافة المراحل، كما تم إلغاء امتحانات الترم الثاني للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، والاكتفاء بتقديم مشروع بحثي لصفوف النقل في تلك المراحل للانتقال إلى الصفوف الأعلى، وللحصول على درجة الترم الثاني كاملة للصف الثالث الاعدادي، لتضاف إلى درجة الترم الأول .

مصادر المشروع البحثي

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت عدة موضوعات لكل مرحلة، يتم اختيار أحدهم، ليقدم فيها البحث من طالب واحد على الأقل أو (5) طلاب في المرحلة الابتدائية كحد أقصى، بحيث يستعين الطلاب في كتابة البحث بـ (المكتبة الرقمية)، التي أطلقتها الوزارة للاستفادة من بعض الافكار أو استعارة بعض المعلومات، كما يستطيع الاستعانة بالكتاب المدرسي .

الموضوعات البحثية للمرحلة الابتدائية

يقوم طلاب الصف السادس الابتدائي، بعمل المشروع البحثي في أحد الموضوعات التالي :

السياحة .

الصحة .

الماء .

الطاقة .

وسوف نقدم من خلال السطور التالية مشروع بحثي عن الطاقة حيث تكون خطواته كالتالي :