نترقب معكم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بعد أن قامت كافة كنترولات الثانوية العامة بجميع محافظات مصر بإنهاء تصحيح أوراق الإجابات بجميع المواد الدراسية العلمية والأدبية، يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي موعد اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم وإعلان النتيجة من خلال المواقع التي كشفت عنها الوزارة والمتخصصة في عرض نتائج الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2019

وكانت كنترولات الثانوية العامة قد تمكنت من إنهاء مرحلة تصحيح كراسات الإجابات وتقدير درجات الطلاب، وذلك وفقا لما كشف عنه أحد المصادر الموثوقة داخل كنترولات الثانوية العامة، والذي أكد أن جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات قد انتهت على أكمل وجه، بينما ما زالت عمليات المراجعة ورصد درجات الطلاب قائمة في الوقت الراهن بشكل دقيق والتأكد من حصول الطلاب على جميع الدرجات المستحقة دون ظلم أي منهم، بينما لم يتم حتى وقتنا الراهن تجميع نتائج الطلاب أو التعرف على أسماء الـ10 الأوائل لهذا العام، والذين من المقرر الكشف عنهم في المؤتمر الذي سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة لاعتماد النتيجة من قبل وزير التعليم.

نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2019 علمي وأدبي

وأضاف المصدر مؤكدا أن المؤشرات المبدئية لكنترولات الثانوية العامة 2019 كشفت عن ارتفاع نسب نجاح الطلاب لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى أن طلاب علمي علوم كان لهم النصيب الأكبر بالمقارنة مع علمي رياضة والشعبة الأدبية، بينما شهدت الشعبة الأدبية نسبة نجاح تصل إلى 80%، مما طمأن الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وخفف من حالة التوتر التي تسيطر عليهم.

رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الطلاب

وللدخول المباشر إلي .. “بوابة الثانوية العامة”

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي ستكون متاحة على رابط بوابة الثانوية العامة على شبكة الإنترنت فور اعتمادها من قبل الوزير بشكل رسمي، على أن تكون متاحة داخل جميع مدارس محافظات مصر في اليوم التالي لذلك وأضافت وزارة التربية والتعليم خلال تصريحاتها مؤكدة أنها ستقوم بفتح باب التظلمات أمام طلاب وطالبات الثانوية العامة 2019 لمدة شهر كامل بعد اعتماد النتيجة وإتاحتها بشكل رسمي داخل المدارس، على أن يتم بعدها تلقي التظلمات والنظر والفصل فيها.