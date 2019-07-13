ننشر لكم من خلال هذا التقرير عبر موقعنا “كلمة” إعلان موعد نتيجة الثانوي العام 2019 برقم الجلوس وفقًا لما جاء من المصادر الموثوق بها داخل وزارة التربية والتعليم، ووفقًا لما ورد أن النتيجة سوف تكون متاحة خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من التصحيح وأعمال الكنترول والمراجعة في جميع المحافظات، وعلي حسب ما جاء من أنباء أن مطلع الأسبوع القادم سوف تنتهي عملية التصحيح وتبدأ عملية المراجعة وأعمال الكنترول.

نسبة النجاح في نتيجة الثانوي العام 2019

ومن الجدير بالذكر أنه تم أخذ مجموعة من العينات العشوائية لبعض المواد، وسجلت نسبة النجاح نسبة مرتفعة للغاية، وجاءت النسبة كما يالي :-

بلغت نسبة النجاح في الفيزياء نحو 85% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في الاستاتيكا نحو 85% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في التاريخ نحو 78% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في الأحياء نحو 91.5% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في الجغرافيا نحو 94% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في علم النفس والاجتماع نحو 95.5% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في الفلسفة والمنطق نحو 94.1% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في الكيمياء نحو 83% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في اللغة العربية نحو 95% للعينة العشوائية.

بلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية نحو 90% للعينة العشوائية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة في الأسبوع المقبل، ويتنظر النتيجة الطلبة الطالبات علي أحر من الجمر، ويتم عقد مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة التربية والتعليم من أجل اعتماد النتيجة رسميًا من قبِل وزير التربية والتعليم، والإعلان عن أوائل الطلبة والطالبات.

التعليم من الأساسيات المهمة التي يجب على كل فرد في المجتمع أن يقوم بالتعلم كما أن الدولة تحاول أن توفر التعليم العالي والمهم لكل مواطن في الدولة كما أن التعليم العديد من المراحل مثل الأسرة وأنت صغيرة والمدرسة بعد ذلك فالمدرسة هي التي تعطي للمواطن التعليم منذ بداية وعيه حتى يصبح في كامل شبابه، فالتعليم المدرسي منقسم إلى عدة مراحل بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية ومرور بالمرحلة الإعدادية، حيث أنه هناك سنتان مهمين جدا في التعليم كما أنهم يعتبروا هما عصب التعليم، وهنا الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي، فالصف الثالث الإعدادي هو الصف الذي سوف يحدد بعد ذلك هل سوف تقوم بالدخول على التعليم الثانوي لكي تتجه من بعده إلى التعليم العالي أم لن تكمل التعليم العالي وتقوم بالدخول على التعليم الفني لذلك هذه السنة مهمة وإذا وفقت في هذه المرحلة سوف تقوم بالانتقال إلى المرحلة الثانوية لكي تنتقل إلى مرحلة ما قبل التعليم العالي.

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مرحلة الثانوية العامة

مرحلة الثانوية العامة هي واحدة من أهم المراحل التي تمر على الطالب، حيث أن هذه المرحلة المسمى بعنق الزجاجة، فأنت في هذه المرحلة سوف تبدأ في المذاكرة حتى تقوم بتحديد أي الكلية التي سوف تقوم بالدخول لها، فنظام مرحلة الثانوية العامة مختلف فأنت سوف تقوم بالمذاكرة طيلة العام الدراسي فهو غير مقسم إلى ترمين مثل السنين العادية، بعد ذلك سوف تقوم بالامتحان على السنه كلها، في هذه السنة نتيجتك النهائية سوف تقوم بتحديد الكلية التي سوف تقوم بدخولها على أساس التنسيق الخاص بالمادة الذي سوف يظهر بعد ظهور النتيجة، حيث أنت امتحانات الصف الثالث الإعدادي وامتحانات الشهادة الإعدادية قد انتهت منذ أيام قليلة ولقد ظهرت النتيجة أيضا وبدأت الآن التجهيزات لكي تبدأ امتحانات الثانوية، حيث أن امتحانات الثانوية من المقرر أنها سوف تبدأ بعد عيد الفطر القادم يوم 4 لشهر 6، لذلك يتم الآن التجهيز للامتحانات والتحضير لها من خلال تجهيز اللجان.