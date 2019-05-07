ننشر الفئات والمواد التي ستجرى بها اختبارات ورقية لطلاب الصف الأول الثانوي

بخصوص الاستعداد لعقد اختبار نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، والتي ستجرى اعتبارا من 19 مايو المقبل، أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، الفئات التي سيتم استثناؤها من الامتحانات الإلكترونية، وذلك من خلال خطاب أرسله حجازي إلى المديريات التعليمية، مشددا على ضرورة إبلاغ الإدارة التعليمية بإعداد الاختبار الورقي، على غرار ما كان يتم في الأعوام السابقة، وذلك للفئات المستثناة والتي وضحها الخطاب.

الفئات والمواد التي ستجرى بها الاختبارات الورقية

وقد حدد الخطاب الفئات التي ستقوم بالاختبارات الورقية، موضحا أنها تشمل طلاب الدمج، والطلاب الذين يدرسون المواد العلمية باللغة الألمانية كلغة أولى، وكذلك الطلاب الذين يدرسون اللغة الصينية كلغة ثانية، وبالنسبة لطلاب الصف العاشر بالمدارس الدولية، فستتولى الإدارة التعليمية اختبارهم كالمعتاد في المواد القومية أسوة بالأعوام السابقة.

وحددت الوزارة فئات الطلاب الذين يؤدون جميع الامتحانات ورقيا كما يلي:

طلاب المنازل.

طلاب الخدمات.

طلاب السجون.

المجندون.

طلاب مستشفى 57357.

إلى جانب بعض المواد التي لن يكون لها امتحان إلكتروني، بسبب قلة عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان فيها، وهي:

اللغة الصينية.

اللغة الألمانية كلغة أولى.

المواد مواد العلوم والرياضيات باللغة الألمانية: “الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والرياضيات.

كما يؤدي جميع طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحان ورقيا في المواد التي لا تضاف للمجموع مثل التربية الدينية، والتربية الوطنية، قبل انطلاق امتحان المواد الأساسية، وتنظمها الإدارات والمديريات التعليمية.

كما طالب حجازي مديري المديريات بضرورة تحديد المدارس الثانوية غير مكتملة البنية التكنولوجية، وذلك لاتخاذ قرار الموافقة على إجراء الامتحان بها ورقيا.