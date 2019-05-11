ننشر رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة قبل استلامها من المدارس

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاطلاع على أرقام جلوسهم بداية من اليوم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018/2019، عن طريق الموقع الإلكتروني الوزارة، وذلك قبل توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية التي تقوم بدورها بتوزيعها على المدارس غدًا الأحد 12 مايو2018، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم، أن أرقام الجلوس سيتم توزيعها على الطلاب بالمجان دون أي مقابل مادي، أما في حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به، فيمكنه استخراج آخر بديل مقابل 30 جنيهاً فقط.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة

ويجرى امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018/2019، اعتباراً من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019 بمادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.

وقد أوضحت الوزارة أن الطالب عند استلام رقم الجلوس الخاص به من مدرسته سيقوم بتوقيع استلام أمام اسمه في كشف الاستلام، ويشمل التوقيع ما يفيد علمه بالرقم والمواد التي يؤدي فيها الامتحان.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن أرقام جلوسهم على الرابط التالي:

http://seat.thanwya.emis.gov.eg/