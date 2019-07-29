ننشر لكم الكليات المتاحة في جامعة حلوان خلال المرحلة الثانية من التنسيق (علمي – أدبي)

ننشر لكم “كلمة دوت أورج” قائمة بالكليات المتاحة في جامعة حلوان خلال المرحلة الثانية للتنسيق 2019، حيث تصدرت كلمة “جامعة حلوان” قائمة التريند في جوجل داخل جمهورية مصر العربية، ويبحث الألأف من طلاب الثانوية الأزهرية عن الكليات المتبقية في جامعة حلوان خلال المرحلة الثانية.

وتعتبر جامعة حلوان من الجامعات التي حصل عدد كبير من كليتها على شهادة “ضمان الجودة والاعتماد”، كما أن الجامعة فيها عدد كبير من الكليات التاريخية ككلية الفنون التطبيقية في الجيزة، والتي احتفلت العام الماضي بذكرى مرور 100 عام على إنشائها، كما أن جامعة حلوان من الجامعات الشاسعة في المساحة والتي تقع على أكثر من 300 فدان، ويرأسها الدكتور ماجد نجم، عميد كلية السياحة والفنادق الأسبق.

كليات الشعبة الادبية في جامعة حلوان 2019 :

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية موسيقية حلوان

حقوق حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية حلوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية فنية حلوان بالزمالك

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

كليات الشعبة العلمية في جامعة حلوان 2019

هندسة حلوان

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان

علوم حلوان

تربية حلوان

تربية حلوان رياضة

فنون جميلة (فنون) حلوان

فنون تطبيقية حلوان

فنون جميلة (عمارة) حلوان

تجارة وإدارة أعمال حلوان

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية حلوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

آداب حلوان

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

التعليم الصناعي حلوان

علوم حلوان رياضة

أقتصاد منزلى حلوان

تمريض حلوان

وكان السيد وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار قد أعلن فق وقت سابق عن بدء تنسيق المرحلة الثانية 2019، وذلك يوم الأربعاء المقبل 31 يوليو. وحددت وزارة التعليم العالي الحد الادنى للشعبة الادبية 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68,05% لأقل من 328 درجة بـ54305 طلاب. و الشعبة العلمية فحدها الأدنى من 320 درجة فأكثر، أي بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الثانية للشعب العلمية بـ175673 طالبًا.