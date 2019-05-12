ننشر مصروفات المدارس اليابانية والمستندات المطلوبة للتقدم

بعد فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا، أوضحت وزارة التربية والتعليم أهم المعلومات عن المستندات المطلوبة للتقدم والسن المطلوب فى كل مرحلة وصف دراسي، وكذلك المصروفات الدراسية ونسبة السداد عند التقدم، وقد أعلنت الوزارة أن السن بالنسبة لرياض الأطفال “كي جي 1” هو من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم واحد، وبالنسبة لرياض الأطفال “كي جي 2” هو من 5 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم واحد، والصف الأول الابتدائى

من 6 سنوات حتى 7 سنوات إلا يوم واحد، والصف الثانى الابتدائى من 7 سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم واحد، كما شددت الوزارة على أنه لا يجوز الاستثناء من الشرط المتعلق بالسن الموضح بالبنود السابقة تحت أي مسمى.

الشروط والمستندات والمصروفات للمدارس اليابانية

وقالت الوزارة أنه يشترط الالتزام بالإقامة فى المنطقة المحيطة بالمدرسة اليابانية المقدم لها طلب الالتحاق، وذلك وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر، مضيفة أن الأولوية فى القبول ستكون للطلاب الأقرب فى السكن للمدرسة المتقدم إليها فى حالة اللجوء للمفاضلة بينهم.

وأعلنت وزارة التعليم أن ولى الأمر سيوقع على إقرار بالموافقة على أى تغييرات فى جدول اليوم الدراسي بما يتناسب مع مستويات تنفيذ الأنشطة.

وعن المصروفات الدراسية قالت الوزارة أنها تبلغ 8 آلاف و800 جنيه بالإضافة إلى 2000 جنيه أنشطة، بإجمالى مبلغ 10 آلاف و800 جنيه للطالب.

كما تضاف للمصروفات تكلفة الزى المدرسى وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط.

وأوضحت الوزارة أن المصروفات قابلة للزيادة قبل بداية كل عام دراسى.

المستندات والشروط

وقالت الوزارة أن المستندات المطلوبة والشروط كما يلي:

شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار

بطاقة الرقم القومى لولى الأمر “سارية”

إثبات محل الإقامة بتاريخ سابق عن إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر

دفع مقدم المصروفات بنسبة (10%) من قيمتها

تسدد المصروفات على الحساب الموحد للمدارس

لا يحق ولى الأمر استرداد مقدم المصروفات بعد سدادها

التوقيع على إقرار ولى الأمر

وشددت الوزارة على أنه فى حال مخالفة بنود الإقرار، لا يتم قبول الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.