ننشر موعد التقدم إلى مدارس رياض الأطفال وتعليمات الوزارة بتفعيل المنظومة الألكترونية

بمناسبة اقتراب التقدم إلى المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، قامت وزارة التربية والتعليم بتعميم منشور على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن التقديم على مستوى الجمهورية، وقالت الوزارة أن التعميم جاء انطلاقًا من حرص الوزارة على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية بين المتقدمين، كما قامت الوزارة بتفعيل منظومة التقديم والنقل الألكتروني.

موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتكليف موجهي عموم رياض الأطفال بالمديريات التعليمية، باستخدام البوابات الإلكترونية المعدة من قبل الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، بحيث يكون التقدم لرياض الأطفال باستخدام الأنظمة التكنولوجية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية.

ووجهت الوزارة أيضا بتفعيل منظومة النقل الإلكتروني بين المدارس في مرحلة رياض الأطفال، إضافة إلى الإعلان عن ذلك لأولياء الأمور في المدارس على غرار الأعوام السابقة.

وقد قررت الوزارة أن يبدأ التقديم لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المديريات التعليمية، بداية من 1 يونيو 2019.