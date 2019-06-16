ننشر نتيجة العينة العشوائية للغة الإنجليزية للثانوية العامة بعد الشكاوى من صعوبة الأسئلة

بعد الشكاوى من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، والقلق والمطالبات بإعادة توزيع الدرجات في نماذج الإجابة، أعلنت كنترولات الثانوية العامة نتيجة العينة العشوائية لكراسات الإجابة بعد الانتهاء من تصحيحها، وأعلنت نسب النجاح بالعينة، وكذلك نسب الحاصلين على 90% فأكثر بالعينة.

نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة

وقد أجرت الكنترولات أعمال تصحيح العينة فى ضوء التعديل الجديد لنموذج الإجابة والذى شمل جزئية واحدة فقط حرصا على مصلحة الطلاب.

وقالت مصادر بكنترولات الثانوية في تصريحات صحفية أن نتائج العينة تثبت عدم

جدية الشكاوى من صعوبة الأسئلة، مضيفة أنه لن تكون هناك حاجة لإعادة توزيع الدرجات فى نماذج الإجابة، وأنه سيجرى التصحيح العام للمادة فى إطار نتيجة العينة العشوائية.

وقد أكدت نتيجة العينة العشوائية ارتفاع نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية لأكثر من 89% وكذلك ارتفاع أعداد الحاصلين على 90 %إلى 100% لأكثر من 25% من طلاب العينة.

كما أعلنت الكنترولات أنها اقتربت من تصحيح أوراق الإجابة لمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وستنتهى اللجان خلال الأسبوع الحالى من أعمال المراجعة المبدئية لكراسات الإجابة فى المادتين.