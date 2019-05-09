نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى 2019 …نتيجة رابعة ابتدائي من موقع بوابة التعليم الأساسي

بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي لعام 2019 ، بدأ ترقب وانتظار نتيجة الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي، والتي من الُمتوقع الإعلان عن النتيجة بجميع الإدارات والمدارس وأيضاً إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم المُخصص للمرحلة الابتدائية خلال الفترة القادمة، والذي سوف يتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني فور إنتهاء المعلمين من تصحيح وحصر درجات طلاب المرحلة الابتدائية.

نتيجة نهاية العام للصف الرابع الابتدائي 2019 م:

يهتم الكثير من الأهل وأولياء أمور الطلاب بمعرفة درجات المواد المختلفة، التي خاضها تلاميذ الصف الرابع الابتدائي من لغة عربية، ورياضيات، ولغة إنجليزية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية ،والدين لمعرفة مستويات أطفالهم بتلك المرحلة، ومحاولة تنمية مهارات الطفل في المواد التي يحبها، وتقوية أيضاً معلوماتهم في المواد ذات الدرجات المنخفضة، ومن المُتوقع لمرحلة الصف الرابع الابتدائي نجاح أغلب الطلاب لأنها مرحلة نقل عادية، وأيضا تأكيد الوزارة على أن الامتحانات التي أداها طلاب الصف الرابع الابتدائي من داخل المنهج ومن داخل كتب الوزارة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2019:

أتاحت الوزارة تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، ومنعاً للأخطاء التي تحدث من فقدان أوراق النتيجة أو إتلافها أو ضياعها، بوضع نتائج كل مرحلة مختلفة من التعليم الأساسي سواء نتيجة الصف الرابع الابتدائي، أو نتائج الصف الخامس الابتدائي، أو نتائج الصف السادس الابتدائي وغيرها من مراحل النقل على الموقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، التابع لوزارة التربية والتعليم، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات القليلة القادمة:

• أولا، الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

• اختيار نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي.

• اختيار المرحلة الابتدائية.

• اختر الصف الدراسي الثاني.

• اختر العام الدراسي.

• اختر الفصل الدراسي آخر العام.

• إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

• الضغط على عرض النتائج.

سوف يتم عرض صفحة جديدة بها اسم الطالب، ورقم الجلوس، ونتيجة الصف الرابع الابتدائي لنهاية العام 2019.

في حال مواجهتك لأي مشاكل أثناء الاستعلام عن النتيجة، يُمكنكم ترك الاسم ورقم الجلوس والمحافظة وسوف نستعلم عنها ونرد عليك بأقرب وقت ممكن.