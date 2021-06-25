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هذا هو موعد إذاعة نتائج الثانوية العامة 2021 على تلفزيون الكويت

بواسطة محمود عطا الله
نتائج الثانوية العامة الكويت 2021 نتائج الثانوية العامة الكويت 2021

أصبحت نتيجة امتحانات الصف الثاني عشر في الكويت جاهزة للاعتماد بعد انتهاء لجان التصحيح والمراجعة من أعمالهم، حيث أكدت مصادر تربوية مطلعة أن نتائج هذا العام جيدة وقد تخطت نسبة النجاح 93%، وهو الخبر الذي أسعد الجميع من الطلاب وأولياء الأمور، في ظل الظروف الصعبة للعام الدراسي الحالي.
إقرأ يضًا: رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021
هذا وقد انتهت امتحانات الثانوية العامة في الكويت بنهاية الأسبوع الماضي، وقد مرت الاختبارات بنجاح، ونجحت خطة الوزارة في تنفيذ الاختبارات الورقة، كما نجحت في تنفيذ توصيات الدولة وحرصها على استكمال الموسم الدراسي ولكي ينتهي هذا العام مثل باقي الأعوام، على الرغم من التحديات الصحية والتي تواجه العالم أجمع وليست الكويت فقط.

موعد إذاعة نتائج الثانوية العامة 2021 على تلفزيون الكويت

يُعلن وزير التربية الدكتور علي المضف عن نتائج الثانوية العامة 2021 عبر بث مباشر على تلفزيون الكويت مساء اليوم السبت 26 يونيو 2021، حيث سيعلن الوزير عن نسب النجاح وأسماء أوائل الطلبة، وكل مؤشرات النتائج لهذا العام، على أن تظهر النتيجة على موقع النتائج التابعة للوزارة بالتزامن مع لقاء الوزير على قناة الكويت، موعد الكشف عن نتائج الثانوية عند الساعة 7.30 من مساء اليوم السبت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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