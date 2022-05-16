صرح وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور على المضف بتصريحات مهمة عن الدوام غدا في مدارس وجامعات الكويت الثلاثاء 17 مايو 2022، وتأتي تصريحات الدكتور على المضف، عقب تعرض الكويت لموجة شديدة من الغبار اليوم الإثنين، تلك الموجة التي من المتوقع أن تبدأ في الترسب من الساعات الأولى من صباح الغد الثلاثاء.

هل غدًا الثلاثاء عطلة في مدارس الكويت؟