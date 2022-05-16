صرح وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور على المضف بتصريحات مهمة عن الدوام غدا في مدارس وجامعات الكويت الثلاثاء 17 مايو 2022، وتأتي تصريحات الدكتور على المضف، عقب تعرض الكويت لموجة شديدة من الغبار اليوم الإثنين، تلك الموجة التي من المتوقع أن تبدأ في الترسب من الساعات الأولى من صباح الغد الثلاثاء.
هل غدًا الثلاثاء عطلة في مدارس الكويت؟
- غدا الثلاثاء عطلة للطلبة فقط في مدارس التعليم العام والخاص بدولة الكويت.
- تستمر الدراسة كما هي غدا الثلاثاء في الجامعات الحكومية والخاصة ولا توجد عطلة لطلبة التعليم العالي.
- حيث أكد الدكتور على المضف أن عطلة المدارس ستكون لتنظيفها من الأتربة، في حين تستمر الدراسة في الجامعات دون توقف لأن الجامعات مغلقة ولم تتأثر بموجة الغبار كالمدارس.