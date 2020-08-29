نتيجة الدبلومات التجارية 2020 برقم الجلوس

مع البحث المضني عن نتيجة الدبلومات التجارية 2020 إضافة إلى الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني، عقب انتهاء امتحانات هذا العام الدراسي السابق عن نتائج الدبلومات الفنية، وقد أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفني عن أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج فور تصحيح الامتحانات، ومراجعة التصحيح واعتماد النتائج، وقد حددت وزارة التعليم الفني أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية الزراعية والتجارية والصناعية في شهر سبتمبر، كما أعلنت وزارة التعليم الفني عن توفير الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج، عبر بوابتها الإلكترونية، كما أعلنت عن الطريقة التي يتم بها الحصول على نتيجة الدبلومات التجارية 2020

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات التجارية 2020 برقم الجلوس

يقوم الطالب بالدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

بعد ذلك سوف تظهر نافذة أمام الطالب يطالب فيها بإدخال جميع البيانات الشخصية والتي تتمثل في اسم الطالب الثلاثي ورقم الجلوس الخاص به.

بعد ذلك يراجع الطالب البيانات التي قام بإدخالها.

بعد ذلك يقوم الطالب بالنقر علي كلمة الاستعلام أو ظهور النتيجة.

بعد ذلك سوف تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها في كل مادة من المواد الدراسية.

وقد قام الطلاب بأداء الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية أثناء مرور جميع البلاد وكل دول العالم بوباء كورونا المستجد.

وقام الطلاب باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم من الإصابة بالمرض أثناء فترة الامتحانات.