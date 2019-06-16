هنا تفاصيل موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني .. والسبب الحقيقي وراء تأخر نتيجة أولى ثانوي

يعتبر موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني النهائي محل بحث من قبل الطلاب الذين أدوا امتحانات نظام التابلت، وكان من المحدد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني بعد إجازة عيد الفطر المبارك ولكن تأخر إعلانها ولم تظهر بعد، مما زاد حالة الخوف والقلق بين الطلاب والتي كانت قد بدأت منذ بداية الامتحانات على نظام التعليم الجديد وكانوا يواجهون مشاكل متعلقة بضعف الشبكة وعدم التحميل أو فصل الإنترنت على “التابلت” ، وغيرها من الأمور التي أثرت عليهم وأدت إلى توترهم.

وأخيراً خرجت وزارة التربية والتعليم اليوم عن صمتها في الحديث عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 التيرم الثاني، لتوقف حالة البلبلة السائدة بسبب تأخر نتيجة أولى ثانوي حيث طالب الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، كافة المديريات التعليمية على مستوى محافظات مصر أن تقدم له بياناً رسميًا حول نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي، التي خاضها الطلبة ورقيًا وليس إلكترونيًا على “التابلت” بسبب عدم اكتمال البينة التكنولوجية بالمدارس والبالغ عددهم 500 مدرسة، فضلاً عن طلبة وطالبات المنازل والخدمات، ونزلاء السجون والمستشفيات.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

شدد “حجازي” على علمه بتفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني للامتحانات الورقية بجميع المديريات التعليمية، من خلال ملء نماذج النتائج وإرسالها على البريد الإلكتروني: [email protected] الخاص بكافة الإدارات الإحصائية بكل مديرية في موعد أقصاه، غدًا الاثنين الموافق 17 يونيو 2019.

ومن المتوقع أن موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني النهائي سيكون على أخر الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع القادم على اقصي تقدير.

نتيجة أولى ثانوي 2019

والجدير بالذكر أن وفقًا لما أشارت إليه مصادر بالوزارة، انتهاء مراكز التصحيح من امتحانات الصف الأول الثانوي سواء إلكتروني أو ورقي ولكن الوزارة تعمل حاليًا على تجميع كافة النتائج تمهيدًا لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم وإعلانها في موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني النهائي، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

مواد النظام الجديد للمرحلة الثانوية

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عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة نحن معكم حتى إعلان موعد النتيجة والاطمئنان على خصولكم عن نتائجكم، ويسعدنا التواصل معكم من خلال التعليقات، كما يسعدنا الإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بكم، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح الباهر.