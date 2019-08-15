Now.. تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للقبول بالمعاهد والكليات جميع الشعب بنظامي 5-3 سنوات عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ازداد البحث عنه بكثافة تزامنًا مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 أمام طلاب شهادات الدبلومات بجميع شعبها “زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، للقبول الجامعي، موضحة أنه يتاح التسجيل وتعديل الرغبات بدءًا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، ويستمر حتى يوم 31 أغسطس، حيث تتيح الوزارة للطلاب إمكانية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

أتاحت حاليًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلاب إمكانية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بحيث يمكن لطلاب شهادة الدبلوم الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي نظام الخمس أو ثلاث سنوات، البدء في عملية تسجيل الرغبات للقبول الجامعي الجديد 2019 – 2020 وذلك من خلال “بوابة الحكومة المصرية“.

وأوضحت الوزارة أن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 يشمل كل من:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصنـاعية- السياحة والفنادق– الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60 % فأكثر.

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض ( شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75 % فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بوابة الحكومة المصرية

أكدت وزارة التعليم العالي، أنه يسمح للطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بتسجيل 75 رغبة على موقع تنسيق الجامعات، كما تخصص الوزارة عدة معامل بالكليات المختلفة مزودة بحواسيب آلية يتاح من خلالها للطلاب إمكانية تسجيل رغباتهم تحت إشراف العاملين بالجامعة.