“هنا رابط” البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس وموعد ظهورها رسمياً

يترقب طلبة الشهادة الإعدادية موعد ظهور النتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2019 لجميع المحافظات وقد انتهى الطلبة من أداء الامتحانات على مستوي جميع المحافظات منذ أيام قليلة وقد انتهت محافظة الإسكندرية من أداء امتحاناتها يوم الخميس الماضي واقترب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر بوابة الإلكترونية للمحافظة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الترم الثاني 2019:

وسوف الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية برقم الجلوس ولكن إلى الآن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ما زالت مستمرة وسوف يتم أعلان نتيجة جميع أدارات التعليمية لمحافظة الإسكندرية ومنها أدراه سيدي بشر التعليمية وإدارة العجمي التعليمية وإدارة سيدي جابر التعليمية وإدارة شرق .. وغيرها من الإدارات .

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية :

ومن المفترض أن يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2019 على اكثر من رابط لتجنب المشاكل الإلكترونية التي قد تقابل الموقع ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات بدأت على الفور من انتهاء الطلبة من الامتحانات حتي يتم اعتماد النتيجة خلال الأسبوع المقبل وبمجرد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة سوف يتم اعتماد النتيجة من محافظ الإسكندرية “الدكتور عبد العزيز قنصوة” وسوف يقوم موقع كلمة بمتابعة اخر التطورات الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية.

وقد اشتكى الطلبة من صعوبة امتحان اللغة العربية على مستوى المحافظة وقد أمر “مصطفي العجمي” وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بتشكيل لجنة لمراجعة امتحان اللغة العربية.