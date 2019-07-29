هنا.. رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية للمعاهد والجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة 2019، إعلان البدء في تنسيق المرحلة الثانية للمعاهد والجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، للتعرف على المقاعد الشاغرة في هذه الجامعات والمعاهد للاطمئنان على مستقبلهم الداسي.
كانت قد انطلقت المرحلة الأولى بتنسيق يوم الأحد الماضي واستمرت على مدار خمسة أيام حتى يوم الخميس الماضي، وذلك بحد أدنى 97.07% لشعبة علمي علوم و95% لشعبة علمي رياضة و80% لشعبة أدبي.
موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2019:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عن البدء في أعمال التسجيل للمرحلة الثانية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 31/7/2019 حتي يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام، وذلك بالدخول عبر الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية، لتسجيل الطلاب الرغبات في المرحلة الثانية للقبول بالجامعات المصرية والمعاهد.
تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019:
ينتظر طلاب وطالبات الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، والتي ستكون بإجمالي: 229978 طالبًا، على أن يكون الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 % بإجمالي 175673 طالبًا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05% بإجمالي 54305 طالبًا.
موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة:
الألاف من الطلاب والطالبات الثانوية العامة بجميع محافظات مصر يترقبون ميعاد تظلمات طلاب الثانوية العامة،والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم أنه تم فتح باب التظلمات في 15 يوليو الماضي وتستمر حتى 16-8-2019 المقبل،على الرغم من الانتهاء من المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات،ويقدم لكم موقعكم رابط نتيجة التظلم لنتيجة الثانوية العامة، عبر التسجيل بالأسم والرقم القومي للطالبة أو الطالبة،في إطار التسهيل علي أبنائنا الطلاب الحصول علي نتائج التظلمات.
وجدير بالذكر،أن وزارة التربية والتعليم العالي،أعلنت منذ أيام نتائج المرحلة الأولي من التنسيق لطلاب وطالبات الثانوية العامة 2019،عبر الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية.
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