هنا.. رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية للمعاهد والجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة 2019، إعلان البدء في تنسيق المرحلة الثانية للمعاهد والجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، للتعرف على المقاعد الشاغرة في هذه الجامعات والمعاهد للاطمئنان على مستقبلهم الداسي.

كانت قد انطلقت المرحلة الأولى بتنسيق يوم الأحد الماضي واستمرت على مدار خمسة أيام حتى يوم الخميس الماضي، وذلك بحد أدنى 97.07% لشعبة علمي علوم و95% لشعبة علمي رياضة و80% لشعبة أدبي.