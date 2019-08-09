هنا رابط التسجيل في تقليل الاغتراب 2019 وكافة شروط وقواعد التحويل بين الكليات عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

فتحت وزارة التعليم العالي باب التسجيل في تقليل الاغتراب 2019 أمس الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية للقبول الجامعي، حيث يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة الإلمام بـ قواعد وشروط تقليل الاغتراب 2019، بالإضافة لمعرفة رابط التسجيل في تقليل الاغتراب 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي وضعت قواعد وشروط جديدة للتحويل بين الكليات، موضحة أن التحويلات تأتي هذا العام بنسبة 10% من الطلاب الذين تم قبولهم بالكليات والمعاهد المختلفة، ونستعرض معكم في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بـ تقليل الاغتراب 2019 والتحويل بين الكليات.

قواعد تقليل الاغتراب 2019

أوضحت وزارة التعليم العالي أن التحويل بين الكليات و تقليل الاغتراب 2019 يتم وفق قاعدتين أساسيتان هما:

التحويل إلى كلية غير مناظرة.

التحويل إلى كلية مناظرة.

ونرصد لكم تفصيلًا كافة القواعد الخاصة بكل نوع منها كالتالي:

التحويل إلى كلية غير مناظرة

ولفتت الوزارة لأن التحويل إلى كلية غير مناظرة في تقليل الاغتراب 2019 يسمح للطالب بالتحويل إلى كلية خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، وذلك بتقديم طلب تحويل لكلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية، بشرط أن يكون الطالب قد حصل على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المراد التحويل إليها، فيما اشترطت ايضًا أن يكون الطالب قد اجتاز كافة قواعد القبول الأخرى بالكلية، واختبارات القدرات إن وجد.

التحويل إلى كلية مناظرة

وسمحت وزارة التعليم العالي، لطالب الثانوية العامة الذي تم ترشيحه إلى كلية خارج منطقته الجغرافية (أ)؛ بتقديم طلب تحويل لكلية مناظرة أخرى تابعة لـ منطقته الجغرافية، وذلك بشرط إيجاد رغبته فى التحويل لأحد الكليات المناظرة التي تقع في نطاقة الجغرافي أو تقع بالقرب من محل سكنه، دون النظر إلى الحد الأدنى لمجموع درجات الكلية التي يرغب في التحويل إليها.

شروط تقليل الاغتراب 2019 والتحويل بين الكليات

يشترط الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. التحويل بين الكليات يكون مرة واحدة فقط. تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية. ضرورة اجتياز الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها والتي منها اختبار القدرات. تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات يتم إلكترونيًا فقط ولا يوجد تحويل ورقي. التحويل إلى الكليات المناظرة يكون وفق الحد الأدنى للقطاع. التحويل إلى الكليات غير المناظرة يتم بشرط استيفاء الحد الأدنى للكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها.

رابط التسجيل في تقليل الاغتراب 2019

أكدت وزارة التعليم العالي، أن عملية تقليل الاغتراب 2019 والتحويل بين الكليات يتم عن طريق شبكة الإنترنت وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg الخاص بتنسيق الكليات والقبول الجامعي، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي تحويلات ورقية.

طريقة التسجيل في تقليل الاغتراب 2019

قم بالدخول إلى موقع “ بوابة الحكومة المصرية “.

أدخل اسمك كاملًا بشكل صحيح.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

أدخل الرقم السري.

حدد الكلية أو المعهد الذي ترغب في التحويل إليه.

انقر على زر “تقديم”.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي، فتحت باب التسجيل في تقليل الاغتراب 2019 يوم الخميس الماضي، ويستمر لمدة خمسة أيام فقط، على أن تبدأ بعد ذلك عملية تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي الجديد 2020/2019.