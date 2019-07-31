هنا.. رابط تسجيل إختبارات القدرات العامة الورقية لطلاب الصف الثالث الثانوي عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم qiyas.sa

فتح المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية، “قياس” باب التسجيل في إختبار القدرات العامة الورقي 1440-1441هـ،عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز “قياس”،وهو ما دفع المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل بالإختبار ،البحث بكثافة عن تفاصيل الإختبار موعد التسجيل.

ويقدم موقع خلال التقرير التالي كل المعلومات والتفاصيل حول اختبار القدرات العامة في إطار متابعة كل ما يهم المتابعين في المملكة العربية السعودية.