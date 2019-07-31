هنا.. رابط تسجيل إختبارات القدرات العامة الورقية لطلاب الصف الثالث الثانوي عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم qiyas.sa

فتح المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية، “قياس” باب التسجيل في إختبار القدرات العامة الورقي 1440-1441هـ،عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز “قياس”،وهو ما دفع المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل بالإختبار ،البحث بكثافة عن تفاصيل الإختبار موعد التسجيل.
ويقدم موقع خلال التقرير التالي كل المعلومات والتفاصيل حول اختبار القدرات العامة في إطار متابعة كل ما يهم المتابعين في المملكة العربية السعودية.
موعد عقد إختبار قياس القدرات العامة 1440-1441هـ:
وضع مركز القياس فترتين لعقد اختبار لكل من الذكور والإناث؛ الأولى تبدأ من يوم الجمعة الموافق 4- 10- 2019م،ليستمر إلي يوم السبت الموافق 12-10- 2019م،أما الثانية تبدأ من يوم الجمعة الموافق 28- 2- 2020م،ليستمر إلي يوم السبت الموافق 7- 3- 2020م.
موعد تسجيل اختبار القدرات للمعلمين والمعلمات 1440-1441هـ:
ينقسم التسجيل بالنسبة للمعلمين إلى فترتين؛الأولى تبدأ من 16-9 -2019م،ليستمر إلي يوم الأحد الموافق 20-10-2019م، أما الفترة الثانية تبدأ من 22-11-2019م ليستمر إلي 30-11-2019م، أما بالنسبة للمعلمات الفترة الأولي تبدأ من 24-9-2019 م ليستمر إلي 20-10-2019 م،أما فترة اجراء الإختبار الورقي تبدأ من 22-11-2019 م ليستمر إلي 30-11-2019 م.
التسجيل في إختبارات القدرات العامة 1440-1441هـ:
يمكن لجميع الراغبين التسجيل في إختبارات القدرات العامة بإنشاء حساب جديد عبر الخدمات الإلكترونية لمركز قياس،وإتباع الخطوات التالية:
أولاً: النقر علي أيقونة إنشاء حساب جديد.
ثانيًا: إختيار الصفة سواء من خارج السعودية أو زائر أو مقيم.
ثالثًا: إتمام باقي إجراءات التسجيل ليتم فتح ملف خاص بك في موقع قياس.
وبعد إتمام التسجيل وإنشاء الحساب الجديد بنجاح في القدرات العامة قياس يلزم تسديد الرسوم الخاصة باختبار القدرات في خلال 48 ساعة، ويتم ذلك عبر الدخول إلي الملف ومن ثم النقر علي شحن الرصيد وسداد.
وأصبح اختبار القدرات العامة،أحد الاختبارات الرسمية الذي يستهدف الطلاب في آخر سنتين من مرحلة الشهادة الثانوية بالسعودية،كما يكون عاملًا أساسيًا معتمد لدي المؤسسات التعليمية لكي يتم تقييم الطلاب بناءًا علي ما تحتاجه تلك المؤسسات من الدراسة بها.
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