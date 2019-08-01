هنا.. رابط تسجيل الرغبات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019 في الجامعات المصرية عبر موقع tansik.egypt.gov.eg

يواصل طلاب الثانوية العامة 2019،لليوم الثاني علي التوالي،تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية بتنسيق الكليات والمعاهد في الجامعات المصرية،بكافة المحافظات عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التسجيل لطلاب مرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة ” الدور الأول”،عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو بوابة الحكومة المصرية للتنسق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg.

تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة:

ونستعرض لكم في هذا التقرير،خطوات تسجيل طلاب الثانوية العامة 2019 بالمرحلة الثانية ” الدور الأول”،رغباتهم علي موقع التنسيق الإلكتروني وموقع بوابة الحكومة المصرية علي الأنترنت .

وفتحت المعامل المركزية في الجامعات المصرية،أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة 2019،منذ التاسعة صباحًا حتي الثالثة عصرًا يوميًا،لتستجيل الطلاب الرغبات بكليات المرحلة الثانية للتقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الحد الأدنى لـتنسيق المرحلة الثانية 2019 :

وأعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، في بيان رسمي لها، عبر الموقع الرسمي للوزارة،الحد الادني لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة ” الدور الأول 2019 “،حتي يتمكن طلاب المرحلة الثانية من تسجيل رغباتهم في الكليات والمعاهد، ونوضح لكم في الجدول التالي درجات التنسيق بالمرحلة الثانية للقسم الأدبي والعلمي ” الدور الأول 2019 ” :

الشُعبة الحد الأدنى النسبة المئوية عدد الطلاب العلمية 320 درجة 78.05 % 175673 طالباً الأدبية 279 درجة 68.05 % 54305 طالباً

وكشفت الوزارة في البيان، أن عدد طلاب الثانوية العامة ” الدور الأول ” 2019، بتنسيق المرحلة الثانية بلغ 229978 طالباً وطالبةً بالشعبتين العلمية والأدبية،ومشيرة أن عمليات تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الثانية مستمرة حتي يوم الأحد المقبل الموافق 4 أغسطس 2019، في جميع المعامل المركزية بالكليات والجامعات المصرية.

بوابة الحكومة المصرية للتنسيق الإلكتروني :

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،خدمة مجانية للطلاب لتسجيل رغباتهم بالإلتحاق بالكليات والمعاهد في الجامعات المصرية،عبر الدخول الي بوابة الحكومة المصرية للتنسيق أو موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل الرغبات بالرقم القومي والأسم،في إطار سعي الوزارة تسهيل عمليات تسجيل الرغبات علي أبنائنا الطلاب بمرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة 2019.