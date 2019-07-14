هنا.. رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 للقبول بالجامعات والمعاهد على بوابة الحكومة المصرية .. خطوات تسجيل الرغبات

يبدأ الألاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة بكافة محافظات مصر العربية، خلال الساعات القادمة عمليات البحث، عن موعد تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد وذلك لعام 2019، وخصوصاً عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة وإتصاله بأوائل الثانوية العامة.

وخلال ساعات من اليوم الأحد 14 يوليو 2019، سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة من خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بحضور عدد من قيادات الوزارة للإعلان عن النتيجة أمام جميع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، وتتقدم الوزارة بالتهنئة لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية العامة وتتمنى لهم التوفيق في إختيار كلياتهم.