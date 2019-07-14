هنا.. رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 للقبول بالجامعات والمعاهد على بوابة الحكومة المصرية .. خطوات تسجيل الرغبات

يبدأ الألاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة بكافة محافظات مصر العربية، خلال الساعات القادمة عمليات البحث، عن موعد تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد وذلك لعام 2019، وخصوصاً عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة وإتصاله بأوائل الثانوية العامة.
وخلال ساعات من اليوم الأحد 14 يوليو 2019، سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة من خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بحضور عدد من قيادات الوزارة للإعلان عن النتيجة أمام جميع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، وتتقدم الوزارة بالتهنئة لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية العامة وتتمنى لهم التوفيق في إختيار كلياتهم.
حيث تعد الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية التي يهتم بها جميع البيوت المصرية، لكونها مرحلة محورية لجميع الطلاب والطالبات الثانوية العامة، وحيث يقوم الطالب ببذل أقصى جهده في المذاكرة من أجل أن يدخل البهجة والسرور في قلوب أسرته بدخوله إحدى الكليات القمة.
موعد تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد:
الجميع من الطلاب والطالبات الثانوية العامة بكافة محافظات مصر العربية، يبحثون عن موعد تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد وذلك لعام 2019، وخلال هذا العام سيتم زيادة عدد الرغبات الخاصة بالجامعات والمعاهد 2019 حيث تصل إلى 75 رغبة على عكس العام الماضي التي كانت عدد الرغبات 60 رغبة فقط.
وتبدأ مكاتب التنسيق الالكتروني الموزعة على عدد من الكليات بكافة الجامعات بجميع محافظات مصر، في عملها بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة من خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بحضور عدد من قيادات الوزارة للإعلان عن النتيجة أمام جميع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.
خطوات تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد 2019:
ويمر تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد 2019 والذي سيبدأ في عمله بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة من خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك من خلال ثلاث مراحل وهم:
المرحلة الأولى: الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية،وذلك من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري.
والمرحلة الثانية: يقوم طلاب وطالبات الثانوية العامة باختيار الرغبات وطبعها.
وأما المرحلة الثالثة والأخيرة: هو معرفة الطالب بالكلية التي تم وضع الحد الأدنى لكل مرحلة من مراحل التنسيق،ويقوم الطالب بطبع بطاقة الترشيح.
وجدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد نتيجة الثانوية العامة لعام 2019، بنسبة 78.6%، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح الخاصة لأوراق الإجابات للطلاب والطالبات ورصد الدرجات ومراجعتها.
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