هنا رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 بمحافظة سوهاج

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 سوهاج، تم اعتمادها من قبل الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج، وذلك بعد أن أنتهي كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج من كافة الاعمال اللازمة لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019، حيث يلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 محافظة سوهاج 84.62%.

أستعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2019:-

وفقاً لما هو متبع كل عام تقوم مديرية التربية والتعليم بسوهاج بعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية سواء في الترم الأول أو الترم الثاني من كل عام دراسي برفع نتيجة الشهادة الاعدادية على الموقع الالكتروني للبوابة الالكترونية لمحافظة سوهاج والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا

وفي ذات السياق قال الدكتور عمرو شلتوت الشريف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن نتيجة الشهادة الاعدادية للدور الأول لعام 2019، تم اعتمادها من قبل الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج منذ قليل، وذلك بعد أن أنتهي كنترول الشهادة الاعدادية بسوهاج من أعمال التصحيح والترصيد والمراجعة للنتيجة، وأنه سوف يتم إعلان النتيجة على الموقع الالكتروني للبوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بسوهاج بعد اعتماد سيادة المحافظ لها.

ونقدم لكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة سوهاج خدمة عرض النتيجة بعد اعتماد سيادة المحافظ الدكتور أحمد الانصاري لنتيجة اعدادية سوهاج 2019، فقط أترك تعليق يتضمن الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نبذل قصارى للبحث عن النتيجة.