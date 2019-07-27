هنا .. رابط نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة لعام 2019 برقم الجلوس والرقم القومي عبر موقع tazalom.thanwya.emis.gov.eg

يواصل الألاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية،عمليات البحث عن رابط نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة لعام 2019،وذلك بعد الانتهاء من فترة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات بالجامعات المصرية،والتي انتهت يوم الخميس الماضي، من خلال هذا التقرير المقرر نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة.

الجميع من طلاب وطالبات الثانوية العامة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية،يبحثون عن تظلمات طلاب الثانوية العامة لعام 2019، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات الثانوية العامة من أول منتصف يوليو الماضي،وتستمر حتى يوم 16 أغسطس المقبل،وسط ترقب الطلاب والطالبات الثانوية لنتيجة التظلم، والتي يتم معرفتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

رابط تظلمات طلاب الثانوية العامة 2019:

الألاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية،يبحثون عن رابط نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة لعام 2019، ويقدم لكم موقعكم رابط نتيجة التظلم لنتيجة الثانوية العامة 2019، وذلك من خلال الدخول برقم الجلوس والرقم القومي، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتسهيل كافة السُبل علي أبنائنا الطلاب في الحصول علي نتيجو التظلمات.

وفي سياق متصل،يواصل أبنائنا الطلاب بمرحلة إتمام الشهادة الثانوية العامة 2019،في جميع المحافظات التوافد علي مقرات المدارس المخصصة لتقديم التظلمات ومراجعة أوراق الاجابات بجميع المديريات التعليمية في المحافظات علي مستوي جمهورية مصر العربية.