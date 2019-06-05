هنا نتائج الدبلومات الفنية نظام 3 -5 سنوات برقم الجلوس 2019 جميع الشُعب ( الزراعى -الصناعى -التجارى) فور إعلانها

نتيجة الدبلومات الفنية المختلفة نهاية العام 2019 الترم الثاني نظام أل 5-3 سنوات، حيث تم بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 17 الشهر الماضي، وسوف تستمر امتحانات الدبلومات الفنية حتى منتصف الشهر الجاري ويتم حالياً البدء في تصحيح أوراق إجابات الطلاب للمواد الأولية، التي قد امتحنها الطلاب للشُعب المختلفة التجاري والصناعي والزراعي والفندقي وغيرها من التخصصات المختلفة، والتي سوف يتم إعلان أوائل الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني فور الانتهاء من التصحيح واعتمادها.

نتيجة الدبلومات الفنية نهاية العام 2019:

مع اقتراب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، يبدأ الطلاب والطالبات بالتوتر والقلق والبحث عن أخبار جديدة تخص النتيجة هذا العام، والتي سوف يتم إعلانها فور انتهاء التصحيح ورفع النتيجة على الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الفني، والجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تتم حالياً في 1210 مدرسة للتعليم الفني على مستوى الجمهورية، والتي يؤدى بها الطلاب الامتحانات النظرية وسوف تتم تأدية الامتحانات العملية فور انتهاء النظري، في بعض التخصصات والشعب المختلفة للدبلومات الفنية.

الدبلومات الفنية 2019:

يتم حالياً أداء امتحانات الدبلومات الفنية في جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لأداء امتحانات الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات والشعب المتنوعة عدد 757 ألف طالب على مستوى الجمهورية، حيث اختصت الشعبة الصناعية والزراعية أكبر عدد من الطلاب، ويأتي بعد ذلك التجاري والفندقي ثم باقي التخصصات المختلفة.

وقد صرح نائب وزير التعليم الفني الدكتور/ محمد مجاهد، بأن امتحانات الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات قد جاءت في مستوى الطالب، ومن جميع الكتب الوزارية وبأنه لم ترد أي شكاوى من الطلاب في المواد السابقة على مستوى الجمهورية.

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية نظام 3-5 سنوات 2019:

من المُتوقع إعلان نتائج الدبلومات الفنية خلال الأسبوع القادم، عبر بوابة التعليم الفني والتي يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس، واختيار الشعبة والنظام سواء 3 أو5 سنوات، ثم الضغط على النتيجة والتي سوف يتم تفعيلها بعد الانتهاء من الامتحانات والتصحيح، ورفع النتائج على موقع التعليم الفني الخاص بالنتائج.

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