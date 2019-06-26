“هنا” نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2018-2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الفني

أعزاءنا طلاب وطالبات شهادة الدبلوم الفني الصناعي نعلم مدى القلق الذي تعيشون فيه خلال تلك الأيام، حيث يطمح الكثير من الطلاب في الوصول لكليات القمة من خلال الثانوي الفني الصناعي، لذا نولي اهتماماً شديداً بعرض النتائج فور ظهورها، كما نقدم لكم الروابط التي تمكنكم من الوصول للنتائج في لمح البصر، فابقوا معنا.

موعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعي نهاية العام 2019 :

نترقب نحن وإياكم موعد إعلان نتيجة الدبلوم الصناعي، والتي ينتظرها الطلاب على صفيح ساخن، وحتى تطمئن قلوبكم هناك تصريحات واردة من قبل الوزارة والتي أفادت بأن نسب النجاح فوق المتوسطة، وما هي إلا لمسات بسيطة نهائية سيتم وضعها على الكشوف الخاصة بالطلاب، ومن ثم اعتماد النتيجة والإعلان عنها.

بالإضافة لما سبق، كانت الوزارة قد شددت على ضرورة مراجعة كراسات الطلاب مراراً وتكراراً، ليحصل كل طالب على حقوقه كاملة والدرجات التي يستحقها، والجدير بالذكر أن عمليه الامتحانات قد مرت بسلام ولم ترد أي شكاوى بشأن الامتحانات، وللتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالثانوي الصناعي ننصحكم بمتابعتنا أول بأول.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوي الصناعي 2019 :

من هنا يمكنكم الاستعلام عن نتائج الثانوي الصناعي 2019 وتجدر الإشارة إلى أن أقسام الثانوي الفني الصناعي تكون كالآتي قسم الميكانيكية، مركبات ، بحري، كهرباء، نسيج، معماري، خشبي، معدني، تبريد وتكييف وزخرفة، وفيما يلي نسرد لكم كل الأخبار المتعلقة بالنتيجة حتى لحظة ظهورها.