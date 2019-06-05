هنا نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج الترم الثاني 2019

بعد أن أعتمد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري، نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول 2019 بسوهاج، مساء يوم الاثنين الماضي، فإنه يسر لنا أن نقدم لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج للترم الثاني 2019، والتي أعتمدها الدكتور أحمد الأنصاري بنسبة 84.62%، عقب انتهاء كنترول الشهادة الاعدادية بسوهاج من كافة أعمال التصحيح والترصيد والمراجعة.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج الترم الثاني 2019 :-

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج معرفة نتيجة الإعدادية بسوهاج الترم الثاني 2019 وذلك من خلال الروابط الإلكترونية التي قامت مديرية التربية والتعليم بسوهاج برفع نتيجة الشهادة الإعدادية عليها للدور الأول 2019، وهذه الروابط هي :-

1- من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة سوهاج بالضغط هنا

2- من خلال جريدة أبناء سوهاج بالضغط هنا

3- كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع بالأسفل وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

من جهته قال محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة سوهاج، بأن الدكتور المحافظ أحمد الأنصاري محافظ سوهاج طالب ببذل المزيد من الجهد والعمل من أبناء القطاع التعليمي من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم، وتشجيع الطلبة والطالبات على مستوى محافظة سوهاج على التفوق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات في كافة المواد الدراسية.

وفي ذات السياق قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بأن عدد الطلاب الأوائل هذا العام في محافظة سوهاج في نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بلغ 150 طالب وطالبه حصلوا جميعاً على الدرجات النهائية في مختلف المواد الدراسية، بينما يبلغ عدد الحاصلين على نسبة 50% فأكثر نحو 59 ألف و715 طالب وطالبه.