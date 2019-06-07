هنا نتيجة الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي العام،ـ ينتظرها الآن الآلاف من طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام والسادة أولياء الأمور، خاصة وبعد إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأنه تبين من أعمال التصحيح الإلكتروني للمواد التي امتحن فيها طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، بأن نتيجة الصف الأول الثانوي العام مبهرة.

وأشار وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل عيد الفطر المبارك، بأن إحصائيات أعمال التصحيح الإلكتروني والأخبار الواردة من مراكز التصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي العام تؤكد أن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام قد استوعبوا جيداً كيفية استخدام التابلت في أعمال الامتحانات.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 بالاسم ورقم الجلوس:-

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان صادر عن الوزارة بأنه سوف إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام في مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام.

بعدها ستقوم وزارة التربية والتعليم برفع نتيجة الصف الأول الثانوي العام على موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا

كما أننا أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام على استعداد تام لمساعدتكم في الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي العام فقط قم بتسجيل أسمك ورقم جلوس والمحافظة وسوف نقوم بالرد بعرض نتيجتك في الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 لتكون أول من يعلم نتيجته بعد اعتماد النتيجة من قبل السيد الوزير الدكتور طارق شوقي.

مع أطيب التمنيات لجميع طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بكافة محافظات الجمهورية التوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات.

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