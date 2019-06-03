هنا نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالفيوم الترم الثاني 2019

لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم بعد اعتمادها من قبل السيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حيث بلغت نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم للعام الدراسي 2018/2019 نحو 80.65%، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الفيوم لعام 2018/2019 نحو 51319 طالب وطالبه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2019:-

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بالفيوم، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2018/2019 من خلال القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع بالأسفل، حيث سنقوم بالرد بعرض النتيجة.

كذلك فإن مديرية التربية والتعليم بالفيوم ستقوم بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2018/2019 عبر الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا

من جهة أخرى فقد أعلن الأستاذ محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بأن عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالفيوم للعام الدراسي الجاري 2018/2019 بلغ نحو 51319 طالب وطالبه نجح منهم 41374 طالب وطالبه في الدور الأول للشهادة الإعدادية 2019، بنسبة نجاح بلغت 80.65%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 80%، وفي مدارس التربية الخاصة للصم والبكم بلغت نسبة النجاح 86%، وللمكفوفين بلغت 80%.

ويسر أن نقدم لجميع الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم وكافة المحافظات المصرية التهنئة بمناسبة النجاح والحصول على أعلي الدرجات في كافة المواد الدراسية المقررة.