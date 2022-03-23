هنا noor.moe.gov.sa.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1443 الفصل الثاني

بالتزامن مع موعد طرح نتائج الاختبارات النهائية للفصل الثاني في المملكة العربية السعودية، فنجد أن عمليات البحث تتركز في هذا التوقيت من جانب الطلاب واولياء الأمور للتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بشكل الكتروني من خلال نظام نور، حيث يعد نظام نور أحد اهم الأنظمة الالكترونية التدميرية التي وفرتها وزارة التعليم السعودية لتقديم العديد من الخدمات للطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1443 الفصل الثاني.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1443

وفي اطار تسهيل وزارة التعليم السعودية على الطلاب العديد من الخدمات الالكترونية، فقد قامت بتفعيل رابط موقع نظام نور التعليمي، الذي يتم من خلاله تسجيل الدخول لحساب ولي الامر للحصول على نتائج الاختبارات النهائية للطلاب، وهي الخدمة التي جاءت في ضوء انتشار ازمة فيروس كورونا والتي تجعل وزارة التعليم تتجه الى اجراء الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب بشكل الكتروني لتسجيل الحصول عليها، وهي واحدة من خدمات متعددة يوفرها نظام نور مثل اجراء الاختبارات الكترونيا وتسجيل الحضور والغياب وغيرها من الخدمات التي يتيحها الموقع.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1443 الفصل الثاني

يمكن لجميع الطلاب بكافة الصفوف الدراسية المختلفة في المملكة العربية السعودية الحصول على نتائج الطلاب الكترونيا من خلال نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية.