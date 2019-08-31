هندسة عين شمس تحصد العديد من الجوائز في المهرجان القومي بالمسرح 2019

استحوذ العرض المسرحي الذي حمل اسم “حذاء مثقوب تحت المطر” الخاص بفريق التمثيل داخل كلية الهندسة في جامعة عين شمس على العديد من الجوائز داخل مسابقة الشباب في المهرجان القومي للمسرح المصري والتي تقام لعام 2019.

استحواذ هندسة عين شمس على جوائز المهرجان القومي للمسرح

ومن الجدير بالذكر أن عرض “حذاء مثقوب تحت المطر” كان قد حصل على جائزة أفضل عرض في المهرجان القومي للمسرح ، كما قد تمكن الطالب “عمرو عفيفي” من الحصول على جائزة أفضل مخرج ، هذا بالإضافة إلى حصول الطالب “مصطفى خطاب” على جائزة أفضل ممثل دور أول ، كما حصل الطالب “محمد السوري” جائزة أفضل تأليف ، بينما قد ذهبت جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ للطالبة “غادة كمال”.

كما تجدر الإشارة إلى كون عرض “حذاء مثقوب تحت المطر” كان تم أخذه عن رواية “المسخ” لـلكاتب فرانس كافكا ، وكذلك ثلاثية “الإنسانية” لـلكاتب روى أندرسون ، ويذكر أن تلك المسرحية تتحدث عن مأساة الإنسان المعاصر في العالم الرأسمالي ، وقيامه بالبحث عن دوره في الحياة.

صور من تكريم طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس