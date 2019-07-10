وزارة التربية السورية صدور نتائج البكالوريا 2019 برقم الأكتتاب جميع المحافظات علمي وأدبي وشرعي

يترقب الطلاب نتائج البكالوريا السورية 2019 علمي وأدبي وشرعي بكافة المحافظات بسوريا، حيث صرح مسئول بوزارة التربية السورية بانتهاء جميع أعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة ورصد للدرجات وأصبحت نتائج البكالوريا قيد الصدور منذ أيام قليلة، ومنذ قليل قام وزير التربية والتعليم بسوريا بصدور نتائج البكالوريا سوريا 2019 برقم الأكتتاب وذلك من خلال عقد مؤتمر صحفي قام باعتماد نتائج البكالوريا من خلاله وإعلان أسماء الأوائل بكافة الشعب.

استظهار نتائج بكالوريا 2019 سوريا

من المنتظر خلال الساعات القادمة أن يتم استظهار نتائج بكالوريا 2019 سوريا حسب الاسم ورقم الأكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية وقد حرصت وزارة التعليم بأن موقع وزارة التربية السورية هو الموقع الوحيد المعتمد الذي يستطيع الطلاب من بنين وبنات بكافة محافظات سوريا الاستعلام عن نتائج بكالوريا السورية علمي وأدبي وشرعي برقم الأكتتاب.

مع العلم بأن امتحانات البكالوريا بسوريا 2019 قد تمت أول شهر يونيه واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا إلا أن المشرفين على تصحيح أوراق افجابات قامت بعملها على أكمل وجه مع تحري الدقة في المراجعة والرصد للدرجات طبقا لتعليمات الوزير لمراعاة مجهود الطلاب.

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا بسوريا 2019

سنعرض لكم عبر موقعكم كلمة طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا بسوريا 2019 برقم الأكتتاب وحسب الاسم جميع المحافظات وكافة الشعب ببوابة النتائج الأمتحانية التابعة لوزراة التربية السورية، لذا للحصول على نتائج البكالوريا يرجو من الطالب الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية السورية وتسجيل الاسم ورقم الأكتتاب والشعبة التابع لها ويتم الضغط على زر عرض النتيجة وبالنجاح والتوفيق لجميع طلابنا بالبكالوريا.