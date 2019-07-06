أيام قليلة تفصل طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع المدن العراقية عن إعلان نتائج امتحانات الدور الأول 2019، حيث ينتظر الطلاب واولياء الامور قيام وزارة التربية العراقية بتحديد الموعد النهائي والرسمي لإعلان نتائج الدور الأول 2019، وكات وزارة التربية العراقية منذ أيام قليلة قد قامت بغعلان نتائج السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية تباعا، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الثالث المتوسط في جميع المحافظات في وقت واحد وليس كل محافظة على حدة، وسنتابع معكم عبر مقالنا كل الأخبار المتعلقة بإعلان نتائج الثالث المتوسط 2019

نتائج الثالث المتوسط 2019

في جو يسوده الهدور انطلقت امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول 2019 في جميع المدن والمحافظات العراقية لمختلف الدراسات والتخصصات “التركمانية والكردية والعربية والإسلامية”، وقد قامت وزارة التربية العراقية بقيادة الدكتور قصي السهيل بمتابعة جميع أعمال الامتحانات عن كثب عن طريق تشكيل لجان متابعة لسير الامتحانات في جميع اللجان، وعقب انتهاء أعمال الامتحانات انطلقت مباشرة أعمال تدقيق الدرجات وتصحيح أوراق الإجابات، وجاري الآن الانتهاء من جميع أعمال الكنترولات في كافة المحافظات.

رابط وزارة التربية العراقية 2019

سوف يقوم وزير التربية العراقية الدكتور قصي السهيل خلال الساعات القادمة بعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2019، وعقب انتهاء المؤتمر سيتم رفع النتائج مباشرة عبر موقع وزارة التربية العراقية، ويعتبر هذا الموقع هو الموقع الرسمي المعتمد لإعلان نتائج العراق بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب، حيث يستطيع الطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط السابق بالرقم الامتحاني فقط.