وزارة التربية العراقية تابع نتيجة الثالث المتوسط 2019 بجميع المحافظات

وزارة التربية العراقية لمعرفة نتيجة الثالث المتوسط بالمحافظات العراقية، على الطالب متابعة ظهور النتيجة بعد اعتمادها من وزارة التربية، والإعلان الرسمي بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي، ومن ثم الدخول على الرابط الرسمي لتحميل ملف pdf اسم المحافظة التابع لها الطالب، ثم يكتب اسم مدرسته ليحصل على نتيجته، والتي نتمنى من الله أن تكون أفضل النتائج لكل أبنائنا الطلاب.

طلاب الثالث المتوسط يؤدون الامتحانات على مستوى الدولة العراقية:-

وزارة التربية العراقية.

أدى طلاب الثالث المتوسط الامتحانات في عدد من مواد على يومين وهما 11/6 في مادتي الدراسة الكردية والدراسة التركمانية، ويوم 13/6 في مادتي الدراسة العربية والأجنبية، وذلك في مختلف المحافظات القادسية وبابل وديالى والسليمانية وميسان وصلاح الدين والأنبار والبصرة وذي قار ومحافظة واسط ومحافظة نينوى ومحافظة دهوك والمثنى وأربيل والنجف الأشرف وكركوك وكربلاء والكرخ 3،2،1، والرصافة 3،2،1.

علاوة على أداء الامتحانات خارج العراق، واليوم هم في انتظار ظهور النتيجة التي تأخرت في الظهور بسبب الاختلاف في وجهات النظر بشأن الاستمرار في الدراسة من خلال دورين فقط بالثالث المتوسط، أم العودة لما كان عليه الأمر ودراسة ثلاثة أدوار، وهذا الأمر تطرحه هيئة الرأي بوزارة التربية العراقية، ولكن لم يبت فيه بعد، ولهذا تأخر ظهور نتيجة الدور الثاني.

رابط نتيجة الثالث المتوسط.

كانت نتيجة الدور الثالث قد ظهرت في 28/6/2018م من خلال رابط وزارة التربية، وبعض المواقع الرسمية والغير رسمية المهتمة بهذا الأمر، وسوف تتابع نفس المواقع إعلان نتيجة الدور الثاني عند ظهورها، وهي على سبيل المثال لا الحصر:-

موقع السومرية نيوز.

موقع النجاح.

موقع ناجح لنتائج.

شبكة أخبار الناصرية.

موقع وزارة التربية

موقع وزارة التربية الذي ذكرناه فيما سبق، والذي يوفر الرابط المتاح على صفحة الوزارة.

الصفحة الرئيسية لوزارة التربية على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ).

قناة التليجرام الرسمية والخاصة بالوزارة.

رفع النتيجة على المواقع فور ظهورها:-

ظهرت النتيجة بالفعل بمحافظة الكرخ 3، وتم إعلانها على المواقع السابق ذكرها تسهيلاً على طلاب الثالث المتوسط، ولكن تبقى المحافظات الأخرى لم تظهر فيها بعد، ولكن ستظهر تباعاً ويتم رفعها على المواقع والاستعلام عنها باسم المحافظة واسم المدرسة وفقط.