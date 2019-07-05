رابط الاستعلام عن نتائج المتوسط 2019 عبر (ناجح لنتائج, السومرية نيوز, النجاح, شبكة أخبار الناصرية)

نتائج المتوسط 2019 بمجرد ظهور أي نتيجة تخص امتحانات طلاب العراق بالمراحل المختلفة، يتم وضع النتيجة على الرابط الخاص بموقع وزارة التربية ليستعلم الطالب عن نتيجته مستخدما اسم المحافظة والمدرسة التابع لهم، ولا يتوقف الحال عند هذا، بل وسيجد الطالب النتيجة موضحة على الصفحة الخاصة بوزارة التربية على الفيس بوك, علاوة على مبادرة بعض المواقع الرسمية والغير رسمية لنشر النتيجة فور الإعلان عنها تسهيلاً على الطلاب، وتلك المواقع مستمرة في عملها منذ العام الماضي، فأوضحت نتيجة الدور الأول للصف الثالث المتوسط، وتنتظر ظهور نتيجة الدور الثاني لوضعها على الموقع، ويستعلم عنها الطالب بمنتهى السهولة واليسر.

نتائج المتوسط 2019.

وتحاول هيئة الرأي بوزارة التربية العراقية العودة إلى النظام القديم بأدواره الثلاثة، ولكن إلى اليوم لم يتم البت في الاقتراح، وهو ما عطل ظهور نتيجة الثالث المتوسط إلى الآن.

فلم تظهر النتيجة سوى في محافظة واحدة فقط وهي الكرخ 3، وعلى الطالب الاستعلام عنها بالدخول على رابط الوزارة، أو أياً من المواقع السابق ذكرها.

روابط الاستعلام عن نتائج المتوسط 2019.

ترفع بعض المواقع نتيجة الثالث المتوسط بعد الإعلان عنها بالوزارة، والتأكد من ذلك بعد مشاهدة المؤتمر الصحفي لوزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي، ومن تلك المواقع ما يلي:-

موقع السومرية نيوز.

موقع النجاح.

موقع ناجح لنتائج.

شبكة أخبار الناصرية.

موقع وزارة التربية

موقع وزارة التربية والذي يتيح فرصة الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط تحميل pdf خاص بكل محافظة.

قناة تليجرام رسمية تابعة للوزارة.

الصفحة الرسمية لوزارة التربية على الفيس بوك. .

امتحان الثالث المتوسط في كل المحافظات.

وكان طلاب الثالث المتوسط قد أدوا امتحانات الدور الثاني خلال يومين فقط، وفي أربعة مواد دراسية مختلفة، وهم الدراسة الكردية والدراسة التركمانية في يوم 11/6، والدراسة العربية والدراسة الأجنبية في يوم 13/6، وهو اليوم في انتظار ظهور النتيجة التي يتابعها الطلاب والأسرة العراقية بفارغ الصبر, وإذا ما نظرنا إلى نظام الدراسة بالثالث المتوسط فسنجد أنه كان يتكون من ثلاثة أدوار بالأعوام السابقة، ولكن هذا العام اقتصر الأمر على الدور الأول الذي ظهر في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، والدور الثاني الذي ننتظر نتيجته.