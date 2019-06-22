وزارة التربية اللبنانية| رابط نتائج البريفيه 2019 -نتيجة التاسع المتوسط- برقم الترشيح جميع المحافظات

عبر موقع استخراج نتائج التاسع المتوسط في لبنان التابع لوزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، أعلنت وزارة التربية اللبنانية أنها سوف تقوم اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2019 بإعلان نتائج البريفيه 2019 في جميع المدن اللبنانية “جبل لبنان،الكورة، الشمال،صيدا،بلعبك،بيروت،قضاء المتن،قضاءعكارـ،قضاء عالية،قضاء بشرى،قضاء الشوف،زغروتا،قضاء طربلس،البترون”، ومن خلال متابعتنا لجميع نتائج الامتحانات في جميع الدول العربية سوف نتابع معكم اليوم ظهور نتائج الشهادة المتوسطة بلبنان 2019.

نتائج البريفيه 2019

يستعد جميع الطلاب في لبنان لإعلان نتائج التاسع المتوسط 2019، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية انتهاء جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بدفاتر الإجابات، وتشير المؤشرات الأولية للنتيجة إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي، وكانت امتحانات الشهادة المتوسطة قد انتهت في لبنان منذ ما يقرب من أسبوعين تقريبا دون وجود شكاوى أو مشاكل من الطلاب أو الملاحظين.

وزارة التربية اللبنانية 2019

خلال الساعات القليلة القادمة وعقب عقد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم اللبناني الدكتور مروان حمادة، سوف يتم رفع وإعلان نتائج البريفية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي، حيث يقوم الطالب بالدخول على الرابط السابق، ثم يقوم بعد ذلك بإدخال الاسم ورقم الترشح ثم الغط على مربع عرض النتيجة، وعلى الفور سوف تظهر نتيجة الطالب والمجموع الكلي ودرجة كل مادة دراسية، ومن خلال موقعنا نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق.