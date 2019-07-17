“رابط النتائج الامتحانية” استعلم عن نتائج الصف التاسع 2019 سوريا.. نتائج التعليم الأساسي 2019 برقم الاكتتاب

نتائج الصف التاسع 2019 سوريا عبر النتائج الامتحانية، أعلنت وزارة التربية السورية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنها لم تحدد بعد موعد رسمي لصدور نتائج الصف التاسع 2019 سوريا وكل ما نشر عبر المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي غير صحيح، ولم توضح الوزارة تفاصيل عن نتائج شهادة التعليم الأساسي 2019 سوريا.

نتائج الصف التاسع 2019 سوريا عبر النتائج الامتحانية:

تردد الأنباء حول اعتماد وزارة التربية السورية نتائج الصف التاسع 2019 سوريا حسب رقم الاكتتاب اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019، حيث أنها وصلت إلى معالي وزير التربية “عماد العزب” لكن بيان الوزارة نفى تماماً هذه الأنباء المتناقلة، وقد أشارت المصادر أن عملية تصحيح أوراق امتحانات الطلاب والطالبات لا تزال تجري على قدم وساق، ومن المتوقع أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة ولم تعتمد الوزارة موعد معين لنشر نتائج شهادة التعليم الأساسي 2019 لعدم انتهاء اللجان مع عملها بعد.

وأكدت وزارة التربية السورية أن نتائج الصف التاسع 2019 سوريا سيتم رفعها مباشرة بعد اعتمادها من قبل الوزير الدكتور عماد العزب عبر “النتائج الامتحانية moed.gov.sy/site” التابعة للوزارة، حيث أنها المصدر الوحيد والأساسي لعرض نتائج الطلاب في مختلف أنحاء سوريا، كما أكد المصدر أن نتائج شهادة التعليم الأساسي 2019 ستكون عبر رقم الاكتتاب الخاص بالطالب والمحافظة التابع لها وليس عبر الاسم كما يشاع.

نتائج شهادة التعليم الأساسي 2019 سوريا:

بعد أن أصدرت وزارة التربية بيانها الذي أكدت من خلاله عدم تحديد موعد رسمي لإعلان عن نتائج شهادة التعليم الأساسي 2019 سوريا، عبر الألاف من الطلاب وأولياء الأمور عن غضبهم العارم واستياءهم من قرارات الوزارة، معتبرين أنها تتلاعب بمشاعر الطلبة وأولياء الأمور في ظل تكتمها عن موعد إظهار نتائج الصف التاسع 2019 سوريا، ووجه الطلبة نداءاتهم لمعالي الوزير عماد العزب مطالبيه بضرورة تحديد موعد رسمي لإصدار النتائج والنظر بعين الرأفة والرحمة للطلبة الذين يمرون بأوقات عصيبة وحالة نفسية سيئة.

بينما رجح بعض الطلاب وأولياء الأمور أن الوزارة تتبع نظام الأعلان المفاجئ عن النتيجة، ويتوقعون أن يتم إصدار نتائج الصف التاسع 2019 برقم الاكتتاب بشكل مفاجئ كما حدث عند الإعلان عن نتائج البكالوريا 2019، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن أشارت بعض المصادر أن اللجان اقتربت من انجاز عملها.

بعد البيان الأخير الذي نشرته الوزارة حول نفي الأخبار المتداولة بشأن تحديد موعد نتائج الصف التاسع 2019 برقم اللاكتتاب، تلتزم الوزارة حالياً الصمت مع تزايد الإشاعات حول النتائج وقلق وتوتر الطلاب المطالبين بتحديد موعد رسمي لصدور النتيجة.