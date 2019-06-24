وزارة التربية والتعليم |أعرف هنا نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

نرصد إليكم اليوم رابط نتيجة أولي ثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس ،حيث أعلن الدكتور رضا حجازي اعتماد النتيجة رسميا من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي من خلال مؤتمر انعقد صباح اليوم ،ويتمكن جميع الطلاب والطالبات بمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 على بنك المعرفة Natiagk LMS برقم كود الطالب أو الطالبة أو يتمكن الطلاب الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي من خلال وزارة التربية والتعليم .

تيجة الصف الأول الثانوي 2019

لقد أدوا الطلاب هذا الامتحانات على النظام الجديد التابلت وارتباك الطلاب في معرفة النتيجة في وسط قلق وتوتر ،وكذلك صرح مصدر من وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح لقد تمت في منتهي الدقه والشفافيه بجميع أوراق إجابات الامتحانات للطلاب ،وبعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح اعتمدت اليوم النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم وإعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني وتقدير الدرجات

تقدير امتياز: 100% – 85% تقدير جيد جداً: 85% – 75% تقدير جيد: 75% – 65% تقدير مقبول: 65% – 50% تقدير ضعيف: 50% – 35% تقدير ضعيف جداً: 35% – 0%

روابط الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي 2019

يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتيجة أولى ثانوي من خلال الخطوات التالية

من خلال رابط بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس، ومن خلال موقع LMS التابع لبنك المعرفة المصري عن طريق إدخال الإسم فقط، على أن يتم إرسال رسالة لكل طالب عبىر التابلت الخاص به بنتيجته عبر موقع بنك المعرفة.

الجدير بالذكر | قد حصل الطلاب الصف الأول الثانوي العام 2019 على نسبة نجاح تخططت 80%،وكانت الامتحانات قد بدأت في 19 مايو 2019 واستمرت حتى أول يونيو 2019 ،وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات على مستوي الجمهورية 585،980 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى