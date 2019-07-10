وزارة التربية والتعليم السورية||حصرياً الآن نتائج البكالوريا في سوريا 2019 برقم الاكتتاب عبر بوابة النتائج الامتحانية

في خلال الساعات القليلة قامت اليوم وزارة التربية السورية السيد عماد العزب باعتماد نتائج رسمياً البكالوريا 2019 سوريا الدور الأول ،وكذلك قام الوزارة بإعلان نسبة النجاح لهذا العام2018|2019 للفرعين العلمي والأدبي ،ويتمكن كل طالب أو طالبة بجميع المدن السورية الاستعلام عن نتيجة البكالوريا بسوريا 2019 برقم الاكتتاب والاسم والمحافظة التابع لها عبر بوابة النتائج الامتحانية التابعة بوزارة التربية السورية

نتيجة البكالوريا سوريا 2019

لقد انتهت جميع أعمال الامتحانات البكالوريا السورية في جميع مدن سوريا منذ ما يقرب من أسبوعين ،وايضا قامت وزارة التربية والتعليم وزارة الداخلية في سوريا بالتنسيق مع بعض بتادية أعمال الامتحانات على أكمل وجه في جميع المحافظات السورية والتنسيق الأوضاع الامنية في اللجان الامتحانية ،وايضا انتهت أعمال التصحيح والمراجعة والكنترول ورصد الدرجات بعدد الطلاب والطالبات 277480 ،والذين قد أدوا الامتحانات في اللجان 2251 لجنة إمتحان قدم لأداء امتحان الإعدادية الشرعية عدد 3687 طالب وطالبة تم توزيعهم على 54 لجنة امتحانية.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 سوريا

يتمكن كل طالب وطالبة بجميع المدن السورية للاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 بسوريا بعد اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية السورية هزوان الوز والإعلان عنها رسميا عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية السورية ليتمكن كل الطلاب معرفة نتائج البكالوريا من خلال اتباع الخطوات التالية :