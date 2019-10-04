وزارة التربية والتعليم تؤكد عدم زيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة وتحذر المخالفين

تداولت الكثير من الشائعات والأقاويل عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، حول فرض وزارة التربية والتعليم رسوم زيادة جديدة على المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي 2019\2020 في المدارس الدولية والمدارس الخاصة.







وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الادعاءات، وكان ذلك في بيانه اليوم عقب التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد نفت الوزارة هذه الأقاويل وأكدت على استقرار المصروفات الحالية كما هي بدون زيادات.

كما أكدت الوزارة أنه سيتم وضع المدرسة التي يحدث بها أي تجاوز أو مخالفة في قيمة المصروفات المحددة، أو مخالفة بالنسب الخاصة باشتراكات أتوبيس المدرسة للعام الدراسي الحالي، تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وذلك بعد أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.







وقد أشارت الوزارة إلى أنه نظرا لشدة الإقبال على المدارس الرسمية الدولية والتي تعمل بالنظام البريطاني؛ تم افتتاح 5 مدارس رسمية دولية جديدة بداية من العام الدراسي الحالي بمحافظات الإسكندرية والقاهرة ودمياط والجيزة وهي المدارس التالية:

المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر.

المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.

المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر.

المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.

المدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة.

وناشدة وزارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الأنباء الكاذبة التي من شأنها إشاعة الفوضى والبلبلة وسط الرأي العام، ووجهت بالتواصل مع الوزارة حال وجود أي شكوى أو استفسار وذلك من خلال رقم الوزارة (0227963273).