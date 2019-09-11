وزارة التربية والتعليم تحدد مصروفات المدراس لعام 2019/2020..150جنيه مصاريف الصفوف الإعدادية و195 للثانوي

مع بداية الموسم الدراسي والاهتمام بمصاريف مستلزمات المدارس، ومصروفات المدارس من غرامات واشتراكات ورسوم، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب في جميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2019/2020، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بنشر جدول للمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.







مصروفات المدراس لعام 2019/2020

حددت وزارة التربية والتعليم نشرة كاملة لمصروفات المدارس هذا العام كالتالي:







مصروفات كي جي 1 وكي جي 2 هي 145 جنيه.

مصروفات الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي 160 جنيه.

مصروفات الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثالث الإعدادي 150 جنيه.

مصروفات الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 195 جنيه.

وعن مصاريف المدارس الفنية بكل أنواعها وأنظمتها، فتحدد بقيمة 170جنيه للصفوف الخمسة الفنية.

كيفية تحصيل الرسوم المحددة







يتم تحصيل الرسوم المحددة لكل مرحلة تعليمية مختلفة في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويتم دفعها من خلال منافذ فوري بالرقم القومي للطالب، ويمكن تسديد المصروفات عن طريق منافذ المكاتب البريدية على رقم 0135112000283818، وبعد الدفع تقوم المدرسة بإستلام صورتين وأصل مستند الدفع من ولي أمر الطالب، ويتم الاحتفاظ به كمستند سداد للرسوم ثم يتم تسليم صورة لولي الأمر.

واهتمت وزارة التربية والتعليم بتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، من حيث شراء المستلزمات المدرسية للطلاب، فقامت بتوزيع 1000 شنطة مدرسية بها جميع المستلزمات المدرسية، وأيضا قامت بعمل معارض أهلا مدارس، في جميع المحافظات، للتخفيف عن أولياء الأمور في المصاريف.