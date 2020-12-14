وزارة التربية والتعليم تطلق منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى أولياء الأمور

أتاحت وزارة التربية والتعليم الفني والتعليم الفني، إمكانية تقديم أولياء الأمور والطلاب وحتى المعلمين من مختلف المراحل الدراسية، الشكاوى المتعلقة بالمنظومة التعليمية، إضافة للاستعلام عن حالة الشكوى الحالية أو أي شكوى مقدمة في وقت سابق، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها لهذه الغاية، عبر إدخال الرقم القومي للطالب والكود الخاص به.

منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى أولياء الأمور

رابط وطريقة تسجيل شكوى عبر منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى

ويمكن لأولياء أمور الطلاب والطلاب والمعلمين في كافة المراحل التعليمية تقديم شكوى إلى وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا باتباع الخطوات :

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم – منصة الحساب المدرسي الإلكتروني .

. إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:

نوع الشاكي ( ولي أمر ، طالب، معلم/موظف). الرقم القومي للطالب . كود الطالب

الضغط على تحميل البيانات.

العملية التعليمية وجائحة كورونا

وسياق أخر متصل أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العملية التعليمية في حالة استقرار في ظل جائحة كورونا ، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابة بكورونا في المدارس، لا تستدعي أي تأجيل أو إغلاق للمدارس بالمحافظات، والوضع تحت السيطرة تمامًا، نتيجة للالتزام التام بالبروتوكولات الصحية والوقائية الخاصة بمواجهة انتشار كورونا.

وأوضح شوقي بشأن ما تردد من أنباء حول إغلاق المدارس بالقول : أن “الحديث عن غلق أي مدرسة في المحافظات بسبب كورونا أو لأي سبب أخر ليس لها أساس من الصحة”، وأضاف قائلا:”لو اكتشفنا إغلاق مدرسة هنحقق معاها” ، مؤكدًا أن الإغلاق للمدارس هو قرار دولة وليس من اختصاصات المديريات أو الوزارة واضاف بالقول: ” لا يمكن أن نغلق المدارس ونترك الكافيهات”.