وزارة التربية والتعليم تعلن آخر موعد للتقديم للتعيين في المدارس المصرية اليابانية.. رابط وطريقة التقديم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الأربعاء الموافق 21/8/2019 بيانًا صحفيًا ذكرت فيه أن الوزارة حددت يوم الأحد 25 أغسطس 2019 الجاري، ليكون آخر موعد للتقديم لشغل وظائف في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2019/2020 وذللك إلكترونيصا عبر رابط موقع المدارس المصرية اليابانية الإلكتروني الرسمي، وفي هذه المقالة ننشر رابط التقديم والوظائف المتاح التقديم عليها، ومعايير الاختيار.

المدارس المصرية اليابانية

الوظائف المتاحة للتقديم

اوضح بيان وزارة التربية والتعليم الوظائف المتاح التقديم لها في المدارس المصرية اليابانية وهي التالية:

مدير مدرسة.

وكيل مدرسة.

معلم فصل رياض أطفال.

معلم مساعد رياض أطفال.

معلم Math.

معلم Science.

معلم تربية دينية إسلامية.

معلم تربية دينية مسيحية.

معلم لغة عربية.

معلم لغة إنجليزية.

معلم تربية رياضية.

معلم تربية فنية.

معلم تربية موسيقية.

معلم غرفة مصادر.

أخصائي نفسي.

أخصائي اجتماعي.

خطوات التقديم للتعيين في المدارس المصرية اليابانية ومعايير الاختيار

يتم التقديم باتباع الخطوات التالية:

ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية.

الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.

الاختيار سيكون من خلال عملية إلكترونية، حيث يقوم المتقدم بملء استمارة إلكترونية والإجابة على بعض الأسئلة باللغة الإنجليزية ماعدا المتقدمين لوظيفة معلم اللغة العربية.

اجتياز المقابلة الشخصية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح.

يراعى في الاختيار الشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم على ان لا تزيد السن على الحد المقرر لكل فئة في 1 أكتوبر 2019،

تقوم اللجنة بإجراء عملية تقييم لمهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، ومهارات القيادة، والمظهر العام لدى المتقدمين.

تقوم عملية الاختيار بين المتقدمين على نظام نقاط إلكتروني التي يحصل عليها المتقدم في كل مرحلة بداية من التقديم وانتهاءًا بالمقابلة الشخصية، ويكون الاختيار لأعلى النقاط .

التقديم يكزن إلكترونيًا عبر الرابط التالي: المدارس المصرية اليابانية

ملاحظات مهمة

أكّدت الوزارة على جميع الراغبين في التقديم مراعاة ما يلي: